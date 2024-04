Con Málaga pide uso social y como centro de la Memoria Democrática de prisión provincial "frente a planes de PP"

MÁLAGA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha pedido que "se recuperen, rehabiliten y protejan las instalaciones de la antigua prisión provincial para albergar un Centro de Interpretación y Documentación de la Memoria Democrática en Málaga, desterrando la intención del PP de privatizarla en favor de una empresa privada de formación profesional".

Morillas ha criticado que "el PP de Málaga es el mismo PP que está derogando las leyes de Memoria allí donde gobierna junto a la ultraderecha y que desde que recibió en 2012 de manos del Gobierno de España el edificio de la cárcel de Cruz de Humilladero no ha hecho nada para rehabilitarla ni para cumplir los compromisos que tiene para que este espacio sea un gran equipamiento social y cultural para la ciudad y que albergue un Centro de Interpretación de la Memoria".

En este punto, ha insistido en "la necesidad de que el PP no privatice la cárcel provincial, es necesario llenarla de vida, recordar a todas las personas que pasaron por aquí y que fueron represaliadas por el franquismo para recordar que la mejor garantía para construir una democracia donde no exista la impunidad es defender los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición".

Por su parte, el diputado de Sumar en el Congreso y coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, anuncia "la presentación de una iniciativa ante el Congreso de los Diputados para preguntar al Gobierno de España "qué actuaciones va a acometer, junto al Ayuntamiento de Málaga, para garantizar que la antigua cárcel provincial cumple con la voluntad popular de ser un centro que preserve y recupere la memoria democrática que es un motivo de identidad y orgullo del pueblo andaluz".

Valero entiende que "recuperar la memoria democrática es la forma más firme de asentar un futuro democrático en convivencia, esto es posible si se recupera la memoria de los represaliados por defender la democracia y de los espacios vinculados a la represión".

"Pese al empuje del movimiento memorialista y los avances legislativos, el PP en Andalucía no se incorpora a la cultura democrática, sigue echando tierra encima de la memora democrática", ha dicho.

Asimismo, ha agregado que "esta prisión provincial fue un exponente de la represión de los republicanos y las republicanas tras la batalla de Málaga, ya ha sido declarada lugar de la Memoria y, por tanto, tiene que ser preservada y se tiene que dar a conocer lo que aquí ocurrió, pero vemos que el PP pretende convertirla en un negocio, privatizando el inmueble y vaciando el significado democrático del espacio".

Por su parte, el portavoz del colectivo 'La Desbandá', Manuel Lloret, ha destacado "la necesidad" de "recuperar la memoria de todas las personas que estuvieron en la cárcel por sus ideas políticas y de todas aquellas que fueron ejecutadas de forma injusta y sin garantías judiciales".

"Para ello ha de convertirse en un Centro de Interpretación y Documentación de la Memoria y que contar, al menos, con una copia de todos los expedientes que se llevaron el 20 de noviembre de 2015 a Sevilla por parte del Ministerio de Defensa y que era la memoria viva de todos los procedimientos judiciales y consejos de guerra que se ejecutaron en la ciudad de Málaga", ha agregado.

Asimismo, ha detallado que "por la prisión de Málaga, durante y guerra y la posguerra, pasaron más de 30.000 personas, Málaga tiene que recuperar su memoria, la de la lucha antifranquista, la de la gente que dejó lo mejor de su vida en esta cárcel y que estuvieron estigmatizados durante muchos años".

Estas reivindicaciones se han realizado en el marco de una visita a las instalaciones de la antigua prisión provincial largamente demandada y a la que han asistido, junto a Valero y Morillas, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nico Sguiglia; el secretario provincial de CCOO Málaga, Fernando Muñoz Cubillo; diversos integrantes de la asociación La Desbandá y varias personas que "fueron recluidas en la cárcel provincial por su defensa de la libertad y la democracia durante el franquismo".