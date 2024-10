Con Málaga prepara enmienda para que en cuatro años "12.000 viviendas turísticas pasen a alquiler residencial"

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha explicado que "estamos perfilando una enmienda a la totalidad a la modificación del PGOU para garantizar que en cuatro años las 12.000 viviendas turísticas de la ciudad de Málaga pasen a ser viviendas de alquiler residencial de larga duración".

Para ello, ha detallado, "vamos a elaborar una enmienda a la totalidad para eliminar la zonificación propuesta y no autorizar nuevas licencias a la vez que no renovar las licencias existentes una vez que expiren".

"No cabe ninguna zonificación de zonas saturadas porque toda Málaga está saturada, lo que urge es no dar nuevas licencias ni nuevas autorizaciones de viviendas turísticas en ninguna zona de Málaga y plantear que no se renueven las licencias que han de revisarse cada cuatro años. De esta forma, en 2029 todas las viviendas turísticas podrían pasar a prestar la función constitucional de garantizar el derecho a la vivienda y la actividad del alojamiento turístico se prestaría a través de hoteles y apartamentos turísticos, generando empleo con calidad y derechos", ha advertido.

En este punto, ha adelantado que otra de las enmiendas que introducirá la coalición de izquierdas es "que se fije la prohibición de que los bajos comerciales puedan convertirse en viviendas turísticas".

"Con la instrucción que el equipo de gobierno del PP puso en marcha, en la que se plantea que sólo se pueda tener una licencia como vivienda turística cuando se disponga de una entrada independiente, lo que está sucediendo es que en los bajos comerciales van a ser un coladero para que siga aumentando el número de viviendas turísticas en los barrios", ha señalado.

Por otro lado, Morillas ha calificado la propuesta del equipo de gobierno del PP como "una pantomima que, además, llega a destiempo y que, no sólo no resuelve la situación que sufren la mayor parte de los barrios de la ciudad, sino que además va a incentivar que los barrios sigan llenándose de viviendas turísticas, ya que plantea un porcentaje el 8% para determinar si una zona está o no saturada, una cifra arbitraria".

Además, ha asegurado, "el diagnóstico está distorsionado porque no computa el número de viviendas ilegales, que operan fuera del registro, existentes en la ciudad".

La portavoz de Con Málaga ha incidido en que "la propuesta del PP no plantea ninguna solución ni ninguna medida para zonas como La Merced, en las que las viviendas turísticas ya representan más de un 53% del parque, ni para reducir las casi 4.000 viviendas que sobran en las zonas más saturadas para poder ajustarse al 8%".

"Más allá, autoriza y permite que se puedan dar otras 12.000 nuevas licencias en todo el municipio. Para hacernos una idea del despropósito, en barrios como la Carretera de Cádiz se podrían sumar más de 2.700 viviendas turísticas, en Cruz de Humilladero más de 2.100 o en Bailén Miraflores se podrían llegar a sumar 1.500 viviendas turísticas más", ha explicado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha asegurado que "la propuesta del equipo de gobierno abre la puerta a una nueva expansión desmesurada que no responde a las necesidades reales de Málaga, sino que promueve la especulación en el mercado inmobiliario, dificultando aún más el acceso a la vivienda para los habitantes de la ciudad".