Marbella (Málaga) exhibe en Fitur su fortaleza en el binomio turismo-deporte con 140 eventos previstos en 2025

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad malagueña de Marbella ha exhibido en la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su fortaleza en el binomio turismo-deporte con la celebración 140 eventos en 2025.

El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha puesto el acento en la "importante proyección que suponen para Marbella eventos como The One, la Media Maratón, el Grand Prix de Gimnasia Rítmica o el World Padel Soccer, entre otros".

También ha resaltado "la apuesta y el compromiso del Consistorio para que el municipio pueda seguir acogiendo grandes citas dentro de este ámbito y se posicione como referente a nivel nacional y mundial".

Con respecto a The One, el edil, que ha estado acompañado por el director de The Show Experience e impulsor del torneo, Ignacio Saracho, ha explicado que "es una gran satisfacción que la ciudad vuelva a albergar una propuesta consolidada que va a reunir a más de 3.500 jugadores en ocho sedes y que supondrá un retorno publicitario y económico para la ciudad de un millón de euros".

Saracho, por su parte, ha agradecido "el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Marbella desde la primera edición" y ha especificado que la principal novedad de este año es la celebración de una prueba de golf y otra de pádel en el País Vasco, al tiempo que ha avanzado que "los campeones de cada categoría y prueba serán invitados a disputar los masters finales en Marbella en el mes de septiembre".

El torneo de pádel tendrá lugar en Los Monteros Rocket Club del 21 al 23 de febrero; en Nueva Alcántara Club, del 7 al 9 de marzo; en el Higuerón Sport Club, del 28 al 30 de marzo y en la Peña Vitoriana Tenis Club del 20 al 22 de junio, mientras que el master final está previsto los días 12 y 13 de septiembre.

La competición de golf se desarrollará en el Real Club de Golf Las Brisas el 17 de mayo, en Villa Padierna Golf Club el 31 de mayo, el Larrabea Golf Club el 28 de junio, en Río Real Golf Club el 12 de julio y el master final será el 6 de septiembre.

MEDIA MARATÓN

Este jueves también se han dado a conocer los detalles de la media maratón de Marbella 2025, que se celebrará el 28 de septiembre y cuyo objetivo para esta edición pasa por alcanzar la cifra de los 2.000 inscritos, "pero siguiendo fieles al principio de enfocarnos en la calidad más que en la cantidad y cuidar a nuestros deportistas al máximo para que puedan vivir la mejor de las experiencias", según ha señalado el concejal del área.

Vieytes ha recordado que la 'Sierra Blanca Estates Marbella Half Marathon' "nació en el año 2022 con el impulso del Ayuntamiento para relanzar una prueba prácticamente extinguida, la Media Maratón Ciudad de Marbella".

A este respecto, y fruto del trabajo realizado junto con la empresa local Alpa Sport y Eventos, propietaria de la marca Run-on, el edil ha recalcado que "el crecimiento ha sido espectacular, no solo en número de inscritos, sino en el propio concepto de la propuesta".

De este modo, el concejal ha concretado que se ha producido un aumento de los participantes del 150 por ciento en tres ediciones y el 36 por ciento eran internacionales procedentes de más de 45 países; se ha originado un impacto económico en la ciudad de 3,5 millones de euros, incluso en la pasada edición se produjo 'sold out' un mes antes de su inicio, y ha puesto el acento también en la oferta especial para corredores locales con un 50 por ciento de descuento en la inscripción. En la presente edición, esta se abrirá el próximo 1 de marzo.

WORLD PADEL SOCCER, AJEDREZ Y GIMNASIA RÍTMICA

Por otra parte, durante la jornada también se ha presentado la cuarta edición del World Padel Soccer, que se desarrollará del 2 al 4 de junio, en el Club Los Granados, contando con una treintena de leyendas del fútbol como es el caso de Fernando Sanz, David Silva o Miliko Pantic, entre otros, según se ha dado a conocer con la asistencia del edil de Deportes; el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, y el organizador del evento, José Carlos Bernal.

De igual modo, Fitur ha sido escenario de la presentación del 90º Campeonato de España Individual absoluto y femenino de ajedrez, previsto para disputarse entre el 10 y el 18 de diciembre del presente año. "La celebración del torneo en 2024, un evento de gran relevancia en el panorama ajedrecístico nacional, posicionó a Marbella como un referente en la promoción de este deporte", ha señalado Vieytes, quien ha recordado que la Federación Española ha reconocido a la localidad como Capital Española de Ajedrez.

La ciudad también volverá a ser este año sede del Grand Prix de Gimnasia Rítmica, "una de las citas más importantes de esta disciplina a nivel internacional que tiene lugar en nuestra localidad", ha apuntado Vieytes, quien ha subrayado que en la cita de este año, que tendrá lugar entre el 21 y el 23 de marzo, en el Palacio de Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara, "estarán presentes las 30 mejores gimnastas del mundo".

"Esta prueba, junto con el resto de torneos previstos para ese fin de semana en la ciudad, nos refuerza como un referente de la gimnasia rítmica", ha indicado el concejal, quien ha avanzado que se espera más de un millar de asistentes, "que disfrutarán en directo de esta competición, junto a los miles de espectadores que seguirán el torneo por Internet".