Marín: "El que quiera firmar un acuerdo con Ciudadanos sabe que su parte la tiene que cumplir"

Publicado 08/09/2018 15:42:49 CET

MÁLAGA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha reiterado este sábado que el partido naranja "cumple todo lo que firma", y ha advertido de que la formación que quiera llegar a acuerdos con ellos también lo tendrá que hacer. "Aviso a navegantes, el que quiera firmar un acuerdo con Ciudadanos sabe que su parte la tiene que cumplir", ha aseverado.

En un acto en Málaga capital, junto al líder de la formación a nivel nacional, Albert Rivera, el también candidato a la Presidencia de la Junta andaluza ha criticado que se diga a Cs "que somos unos irresponsables por pedir que se cumplan unos acuerdos de hace tres años y medio, algo que hemos venido reclamando cada día", en referencia al pacto de investidura con el PSOE-A .

Ha incidido en la importancia de la regeneración, y se ha preguntado "qué hay que hacer para acabar con los aforamientos en la región, para una reforma de la ley electoral, para que se acaben los dedazos para tener en sus chiringuitos a los que tienen el carné del PSOE". "Que Ciudadanos tiene que ganar las elecciones en Andalucía", ha respondido.

Ha lamentado que el PP y el PSOE "tienen alergia a la regeneración". "Cuando hablamos de eliminar privilegios, de igualdad entre los ciudadanos, de que todos los votos valgan lo mismo, o de eliminar los aforamientos, cierran la puerta", ha manifestado, lamentando la actuación de ambos partidos en ese sentido.

Así, ha criticado que ninguno de esos dos partidos "están dispuestos a hacer esos cambios", y ha asegurado que la presidenta andaluza, Susana Díaz, "no cumple cuando hablamos de eliminar aforamientos, ni cuando hablamos de que la ley electoral se reforma, de que se acaben los chiringuitos y dedazos, pero Ciudadanos cumple".

Marín se ha mostrado orgulloso del trabajo realizado en lo que va de legislatura, que ha supuesto, ha dicho, "haber eliminado el impuesto de sucesiones al 98 por ciento andaluces, haber bajado los impuestos y el IRPF, y que haya más dinero para sanidad, para educación y políticas sociales", subrayando que han estado "tres años y medio arrancándoles estos acuerdos".

"Si fuimos capaces de echar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán para negociar un acuerdo de investidura, de arrancarle el impuesto de sucesiones a Díaz y a Montero para llegar a un acuerdo de presupuestos, qué problema, miedo o temor tiene el PSOE para quitar los aforamientos", ha preguntado. "Yo se lo digo, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y muchas otras cuestiones que en los próximos meses iremos viendo", ha manifestado.

Según Marín, "para cambiar todo esto solo puede venir de un partido limpio, que procede de la sociedad civil, que no tiene mochila, que es capaz de cambiar y cumplir, que no se esconde, que cuando tiene que decir que 'no' lo dice, pero cuando hay que arrimar el hombro y ser útiles a los ciudadanos, lo somos. Eso es Cs", ha manifestado, por lo que ha incidido en que "los cambios sólo pueden proceder de esta formación".

Por eso, ha instado a trabajar por el proyecto "que ha venido a poner a España y Andalucía donde se merecen", porque, ha dicho, los ciudadanos llevan "37 años esperando esa respuesta". "Así que volvamos a levantarnos del sofá, a conjurarnos, porque estamos en un nuevo tiempo político, el de Ciudadanos", ha concluido.