Más de 20.000 familias se ponen en contacto con el Ayuntamiento de Málaga para solicitar ayudas

MÁLAGA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 15.000 ayudas ha dado el Ayuntamiento de Málaga desde que se decretara el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus, mientras que en un año normal los Servicios Sociales dan de media 4.500 ayudas. Asimismo, durante este periodo más de 20.000 familias se ha puesto en contacto con el Consistorio para solicitarlas.

"Solo en mes y medio hemos tenido que poner en marcha 14.500 ayudas más y eso ha sido un esfuerzo grande pero ha merecido la pena ante la situación que nos encontramos", ha destacado el edil de Derechos Sociales, Francisco Pomares, que ha subrayado también que el Ayuntamiento no ha estado solo.

Estos son algunos datos que se han ofrecido en la primera sesión de la comisión informativa COVID-19, en la que el equipo de gobierno ha valorado la gestión realizada desde que se decretara es estado de alarma, siempre pensando "en que nadie se quede atrás"; mientras que la oposición --PSOE y Adelante-- pese a que han tenido la mano para colaborar en la salida de la crisis y la reconstrucción social y económica de Málaga han demandado medidas más concretas.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha sido el primero en preguntar y en su intervención ha incidido en que todos los partidos tiene que cooperar para salir de esta situación tras el coronavirus: "No se trata de competir, sino de sumar fuerzas", mostrando la colaboración del grupo municipal "como llevamos haciendo desde el primer momento" pero ha demandado "reciprocidad". "El PSOE está comprometido a colaborar".

La portavoz del grupo municipal 'popular' y, en esta ocasión, vicepresidenta de esta comisión, Elisa Pérez de Siles, --actuando como presidenta al faltar la alcaldesa accidental, Susana Carillo--, ha enumerado todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde el Consistorio.

También ha recordado que el mando único lo tiene el Gobierno central, pero ha dejado claro que "desde el primer minuto estamos trabajando en la medida de nuestras competencias, e, incluso, más allá de lo que se nos encomienda y exige".

"La prioridad en Málaga, desde el primer minuto, es que nadie se quede atrás", ha afirmado Pérez de Siles, que, entre otros, ha recordado el plan extraordinario social de tres millones o las medidas fiscales adoptadas. De igual modo, ha dejado claro que en materia económica y social "queremos ser más ambiciosos", aludiendo, de nuevo, a la posibilidad de usar el superávit de 2019.

En suma, ha dicho, "nuestro esfuerzo, como siempre, no ha sido solo a los asuntos que nos compete al Ayuntamiento", sino que "nos hemos esforzado atendiendo a pulmón aquellas cuestiones surgidas que eran necesarias y requerían una respuesta ágil".

Tras esta primera exposición de Pérez de Siles, el portavoz municipal del PSOE ha dicho al equipo de gobierno que, en este momento, "necesitan dos cosas: ideas y apoyo", echando en falta, ha dicho, "la capacidad de reacción por su parte".

No obstante, ha vuelto a tender la mano "a pesar de que nuestras ideas y apoyos no lo hayan querido recibir", para el objetivo común de acelerar la salida de la crisis y de manera solidaria. Ante este discurso, Pérez de Siles ha dicho sorprenderse porque, hasta ahora, "era radicalmente distinto" el discurso del PSOE, destacando la postura de "absoluta lealtad" del equipo de gobierno: "No podemos hacer más porque el escenario económico que tenemos no es de certeza", ha apostillado.

"Entendemos que lo prioritario, y lo sigue siendo, es dar respuesta a las demandas y necesidades que nos van trasladado los malagueños y los sectores del tejido productivo", ha dicho la edil 'popular', destacando la respuesta "leal" del Consistorio a pesar de que "muchas veces la eficacia de quien tiene el poder de decisión es muy limitada. La eficacia es muy mejorable".

"EL OBJETIVO ES ATENDER Y PROTEGER SOCIALMENTE A LAS FAMILIAS"

Otra de las peticiones por parte del PSOE ha sido sobre cuestiones sociales. En concreto, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha incidido en que "la necesidad no tiene espera", señalado que "lo que nos encontramos son parches, que no dudo de que están guiados de buena voluntad pero refleja la ausencia del plan social".

El concejal 'popular' de Derechos Sociales, Francisco Pomares, ha detallado todos los pasos que ha seguido el Consistorio, al tiempo que ha valorado "la buena coordinación" con el Gobierno. "Tenemos un claro objetivo que es el de atender y proteger socialmente a las familias malagueñas".

Ha recordado la cifra de familias que se han puesto en contacto con el Consistorio, añadiendo que en el primer periodo, en la ayuda a la alimentación, el Ayuntamiento ha repartido más de 544 toneladas de alimentos; posteriormente, a partir del 9 de abril, se apoyó en el programa de Cruz Roja Responde, a través de las tarjetas, que han llegado a 4.468 familias. Por otro lado, la prestación económica, a fecha actual, ha llegado 3.183 familias.

De igual modo, Pomares se ha referido al trabajo realizado con las personas sin hogar, las personas dependientes o que no se ha dejado de atender a las víctimas de violencia de género.

Por su parte, el portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha preguntado sobre los planes municipales para la desescalada y ha abogado por un gran pacto social para la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia.

Zorrilla ha incidido en que se está ante una crisis económica y social "sin precedentes", y "la nueva situación viene a agravar los altos índices de precariedad". "Solo desde la cooperación sincera y el compromiso de todos lograremos consensuar grandes acuerdos para el relanzamiento de la ciudad una vez termine el azote de la pandemia", ha afirmado.

Al respecto, Pérez de Siles ha dicho que el Consistorio trabaja "intensamente" analizando escenarios pero los planes de desescalada están condicionados a lo que establezca el Gobierno central, lamentando, además, que están sujetos a "vaivenes y aclaraciones que llegan a los ayuntamientos unas horas antes de entrar en vigor" pero, ha dicho, el Ayuntamiento "cumple" con las recomendaciones.

Además, ha citado entre otras medidas que se han comenzado los trabajos de señalización para limitar en el carril derecho la velocidad a 30 kilómetros hora en todas las calles de la ciudad con dos o más carriles de circulación que no dispongan de estructuras ciclistas reservadas y estableciendo preferencia para ciclos y vehículos de movilidad personal. Sobre el turismo ha hablado de posicionar a Málaga como destino seguro.

"No quepa duda de que queremos seguir haciendo mucho más pero es necesario que el Gobierno central ponga un nuevo marco financiero mucho más flexible para los ayuntamientos", ha vuelto a reiterar Pérez de Siles, que ha considerado que hay órganos de participación suficientes para "ir todos de la mano como así lo venimos haciendo".

Al respecto, el edil de Economía, Carlos Conde, y tras la pregunta del edil de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia, ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con superávit de 48,6 millones y ha pedido una respuesta "inmediata" del Gobierno para que dejen usarlo. "Pedimos permiso, no dinero, para utilizar el ahorro de los malagueños en lo que ellos demandan", ha afirmado.

"No hemos escatimado recursos para poder ayudar a familias, empresas, pymes malagueñas y contribuir a que las consecuencias de la pandemia sean las menos posibles", ha dicho Conde. Además, ha detallado que se han puesto un total de 15 medidas de las que 200.000 malagueños serán beneficiados. Entre otros, ha recordado la eliminación de tasas, aplazamientos de pagos y flexibilidad de planes de pago.

"Esta es la realidad que el Ayuntamiento con las capacidades que tiene, pero pedimos al Gobierno pedir utilizar el remanente", ha insistido Conde, que ha criticado que el Gobierno "ha estado llegando tarde y mal". "El Ejecutivo anuncia medidas pero el dinero no está llegando", ha concluido.