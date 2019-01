Más de 6,1 millones de personas visitan las exposiciones y participan en actividades del CAC Málaga desde su apertura

Publicado 31/12/2018 13:42:23 CET

MÁLAGA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga ha recibido un total de 6.107.098 visitantes desde su apertura en 2003. Este 2018 han pasado por la pinacoteca 475.044 personas para visitar las exposiciones o participar en alguna de sus actividades organizadas.

Así, el departamento pedagógico ha contado con la asistencia este 2018 de 19.781 personas entre visitas guiadas, talleres y demás actividades. Además, el departamento de actividades culturales del centro, que organiza los ciclos de cine conferencias, talleres y eventos, ha contado por su parte con 15.030 asistentes.

Desde el centro han señalado en un comunicado que en 2018 han destacado las exposiciones de Stephan Balkenhol, con un total de 39.223 visitantes; 'Todo es mucho' de Secundino Hernández recibió 38.664; Leiro con 36.824 visitantes; y 'Hullo, Hullo...' de Rose Wylie con 36.623.

Además, han subrayado las muestras 'Familias mínimas (Rojo, amarillo y azul)' de Rubén Guerrero, 'Cantándote bajito' de Ignacio Tovar y 'A Brief Intermision' de Hernan Bas con más de 30.000 visitas. La cifra total de visitantes a las exposiciones alcanza los 440.233.

En cuanto a la labor educativa y de integración del departamento pedagógico, durante 2018 el CAC ha contado con la participación de 19.781 personas. Entre las acciones que han contado con más público destacan los talleres escolares con 5.967; los itinerarios escolares, con un total de 4.043 o los itinerarios español para extranjeros con 2.594 personas.

Por otra parte, el departamento también ha desarrollado diversos itinerarios para asociaciones, enfocados a enseñanzas de adultos, charlas para los estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA) y actividades por el Día Internacional de la Mujer, Día del Museo o el Día Internacional del Turismo.

COLABORACIONES DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES CULTURALES

Asimismo, el centro mantiene "el marco colaborativo con la ciudad y la contribución con la igualdad en la accesibilidad en el Turismo", han señalado, en el que el CAC Málaga comenzaba en diciembre de 2018 un nuevo programa de visitas y talleres en colaboración con la Fundación la ONCE.

El programa consiste en la realización de actividades y acciones, en las que destacan una visita guiada y un laboratorio/taller donde podían plasmar las ideas de la visita en arcilla, además de una sesión de teatro de la mano de la asociación cultural El Malecón --se constituye dentro de la Asociación Cultural de la ONCE--, compuesta en su mayoría por personas ciegas y deficientes visuales.

Además, desde diciembre, la recepción del centro cuenta de forma permanente con material sobre el CAC Málaga y sus exposiciones en macrotipos y braille.

En cuanto a las actividades culturales, un total de 15.030 personas han realizado algunas de las propuestas del CAC en 2018. Dichas actividades se han repartido entre las presentaciones de libros, conciertos, conferencias, seminarios y los ciclos de cine, los cuales cuentan con un público fiel que mes a mes acude a sus proyecciones.

También se han emitido 35 proyecciones de películas y realizado 96 conferencias, entre otras actividades. Entre las acciones con más asistencia, han destacado la lectura de microrelatos de la Escuela de Poesía Metáfora del 9 de junio con un total de 189 asistentes.

Asimismo, la proyección del documental 'AMY' el 24 de febrero contó con 189 asistentes o la conferencia de Manuela Lagarde, a través de la Asociación Feminista Gloria Arenas, el 9 de marzo, tuvo ese mismo número de participantes, dentro del marco de la celebración de las jornadas del día de la mujer.

Otra actividad con gran repercusión en este 2018, fue la Noche en Blanco, un total de 3.219 personas que asistieron a las lecturas, charla e inauguración que tuvieron lugar en el centro.

Además, el CAC Málaga celebraba por segundo año el Fair Saturday, que contó con el apoyo de 185 participantes repartidos entre todas las actividades que tuvieron lugar: un concierto, tres talleres de linograbado y una proyección de un corto. El dinero recaudado este 2018 en esta actividad fue donado por las organizaciones participantes a Madre Coraje, Autismo Málaga, y Asociación de la A a la Z.

REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB

Desde el CAC Málaga han señalado que el centro "continúa sumando seguidores en las redes sociales". En apenas 12 meses, el centro ha aumentado el número de seguidores en la red social Twitter, pasando de 51.637 a 52.868, con un 53 por ciento de interacciones, 1.753 clics en enlace, 1113 retweets, más de 1.000 tweets y 947.000 impresiones.

En cuanto a Facebook, el centro ha afianzado el número de seguidores en su Fanpage con 50.079, contando en 2017 con 49.671 usuarios. Esta tiene un alcance de 705.409, y ha tenido 1.243 comentarios en 2018 y 2.662 'shares'.

La cifra de seguidores que más ha aumentado es la de Instagram, con 30.400, ya que el año pasado contaba con 25.609, una subida del 15,75 por ciento. Además, ha tenido un total de 48.786 'me gustas', un alcance de 680.082 y 1.226.217 impresiones. Por otra parte, el canal de Youtube del CAC Málaga cuenta con 567 subscriptores, aumentando un 45,85 por ciento con respecto al 2017.

Así, un total de 6.430 nuevos seguidores siguen el día a día del museo, las exposiciones, propuestas culturales y las actividades a través de estas redes sociales.

En lo referente a la página web, un total de 324.190 veces ha sido visitada la página www.cacmalaga.eu, siendo sus exposiciones más visitadas las de Balkenhol, Hernan Bas, Miguel Gómez Losada, Secundino Hernández y José Luis Puche.

XV ANIVERSARIO

Además, en 2018 se ha celebrado el XV Aniversario del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, con más de una treintena de actividades durante su mes de aniversario, febrero de 2018. Tanto niños como adultos han participado en esta celebración que ha hecho un recorrido por los 15 años del centro y sus exposiciones, además de las inauguraciones de la nueva permanente 'Neighbours IV' y dos exposiciones temporales de los artistas Secundino Hernández y Stephan Balkenhol.

Performances, recitales de poesía, conferencias, proyecciones de películas y cortometrajes, visitas guiadas, música en directo, danza, concursos son algunas de las actividades que se programaron para la celebración de este aniversario. Así, han resaltado los 350 niños que asistieron a la actividad especial para colegios, o los 150 niños y familiares al Family Day.

En el TOP15 de las exposiciones más visitadas del CAC Málaga en sus 15 años se situarían 'Cámara de las maravillas' de Mark Ryden con 102.800 personas, 'At Home, I'm a tourist', Colección Selim Varol con 68.549, 'Marina Abramovic: Holding Emptiness' con 68.346; 'To Breathe -Zone of Zero' de Kimsooja, con 65.347 visitantes, y 'Fixture' de Michael Borremans, con 54.406.

Asimismo, 'A Girl' de Ron Mueck tuvo 54.400 visitantes; 'Celda de Emociones' de Erwin Olaf, 54.172; '1525' de Marcel van Eeden, con 53.923 personas; 'Wasted Youth', de D'Face, con 49.470, 'No comment' de Yan Pei Ming, con 47.733; 'Your Eyes Here', Shepard Fairey (Obey), con 47.714 visitas, 'Circle of Animals/Zodiac Heads', Ai Weiwei, con 42.043, 'COLD STONES' de Richard Long, con 41.842 y 'Stephan Balkenhol', con 39.223.

PERFIL DEL VISITANTE

En lo referente al perfil de las personas que visitan el CAC Málaga, desde el centro han indicado que el 57 por ciento son mujeres, frente al 43 por ciento de hombres, con un rango de edad comprendido entre los 26 y 45 años en su mayoría --un 37,4% del total de visitantes--, con estudios superiores un 65,9%.

La visita al centro se realiza generalmente de forma individual, suponiendo un 32,9 por ciento del total. En cuanto a la procedencia, estos son en su mayoría malagueños, a continuación del resto de España y por último extranjeros --Gran Bretaña y Alemania en su mayoría--.