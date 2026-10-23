Miguel Poveda hará su debut como actor en el estreno nacional de 'El agua detenida' en el Teatro del Soho de Málaga

Elenco de la obra 'El agua detenida'. - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga acogerá del 21 al 23 de enero el estreno nacional de 'El agua detenida', la obra que supondrá el debut como actor de Miguel Poveda.

Poveda se subirá por primera vez al escenario para interpretar una obra basada en el universo de Federico García Lorca, y acompañado de un elenco formado por Pedro Moreno Orta, María Vílches y More Orta.

'El agua detenida' está escrita y dirigida por Ceres Machado, quien ha mezclado teatro de texto, música en directo, poesía, movimiento y raíz flamenca para construir un lenguaje escénico propio, donde lo simbólico y lo humano conviven.

Machado ha explicado que la obra "propone mirar el universo lorquiano desde un lugar poco explorado; la masculinidad", según ha relatado la directora a través de una nota.

"Es una invitación a navegar entre las estructuras emocionales, sociales y culturales que empujan a Juan (Yerma), Leonardo (Bodas de Sangre) y Pepe el Romano (La casa de Bernarda Alba) a actuar como actúan", ha declarado.

La obra se construye a partir de grandes símbolos lorquianos. La Luna aparece como presencia física y poética, ligada al destino, al deseo y a la muerte. La tierra representa lo fértil, lo primitivo y lo inevitable.

La directora y guionista ganadora de dos Biznagas de Plata ha aseverado que los protagonistas "representan tres maneras distintas de entender el amor, el deseo, el deber y la libertad dentro de la España rural de los años 30, un contexto profundamente marcado por la tradición, la religión, la honra y las normas sociales".

La puesta en escena mezcla teatro de texto, poesía, música en directo, movimiento y raíz flamenca para construir un lenguaje escénico donde lo humano y lo simbólico conviven constantemente. Machado ha reflexionado que esto corresponde a que "hablar de los hombres de Federico es hablar de Federico, de lo que le preocupaba, lo que le disgustaba y lo que apreciaba".

Las entradas están disponibles en la web del Teatro del Soho Caixabank, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.