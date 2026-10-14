mk2 Cines Málaga Nostrum dice que el cierre es "transitorio" por documentación y que trabajan para solventarlo

Archivo - Recurso de butacas de cine en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

mk2 Cines ha precisado que el cierre "transitorio" de los espacios en Málaga ciudad obedece "a una subsanación administrativa en el procedimiento de la presentación de la documentación pertinente requerida desde el Ayuntamiento", una gestión "habitual y común". Así, han señalado que los técnicos "están trabajando con los equipos del Consistorio para aclarar lo sucedido y solventar este trámite lo antes posible".

Así lo han indicado después el Ayuntamiento haya informado de que ha decretado la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de establecimiento espectáculos públicos --cines-- en la primera planta del nuevo edificio ubicado en calle Orense, en el ámbito del centro comercial Málaga Nostrum.

En un comunicado, mk2 Cines han señalado que "tanto el edificio como cada una de las salas han sido diseñadas siguiendo rigurosamente las exigencias y requisitos de seguridad que se recogen en las diferentes normativas".

Por otro lado, en relación con las salidas de emergencia de cada sala han asegurado que "todas las salas con un aforo inferior a 99 personas, como es el caso de algunas salas de mk2 Cines Málaga Nostrum, permiten un mismo acceso de entrada y salida" y han incidido en "este punto para evitar la difusión de información poco veraz que solo puede conducir a confusión".

Al respecto, han dicho comprender "la desazón que ha podido provocar la situación vivida por el pequeño grupo de espectadores en la sesión del sábado 10 de octubre", que quedaron encerrados, precisando desde el espacio que "la misma se ocasionó como consecuencia de la rotura de la maneta de la puerta".