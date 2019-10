Montesinos dice que el PP está del lado del Gobierno pero exige a Sánchez "que tome decisiones de una vez" en Cataluña

Publicado 22/10/2019 13:25:25 CET

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha destacado el "sentido de Estado" que está teniendo su partido en la situación que se está viviendo en Cataluña, situándose, ha dicho, "del lado del Gobierno en funciones para hacer lo que tenga que hacer en defensa del interés general" pero también, ha incidido, "exigiéndole, reclamándole" al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, "que tome decisiones de una vez por todas".

Así, ha pedido a dirigentes socialistas, como al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que "deje de criticar al PP" y que "ponga orden de una vez por todas en Cataluña". "No puede ser que a estas alturas el Gobierno no haya tomado decisiones, no puede ser que no esté amparando a todos los españoles y haya activado ya la Ley de Seguridad Nacional", ha sostenido.

En declaraciones a los periodistas en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, junto al presidente de la Diputación y alcalde de la localidad, Francisco Salado; y el candidato del PP al Congreso Mario Cortés, Montesinos no ve normal que Sánchez "no haya utilizado la carta enviada" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "para mandarle un requerimiento de que cumpla hoy mismo con sus obligaciones constitucionales o se atenga a las consecuencias".

De nuevo, el dirigente 'popular' ha pedido al PSOE que "rompa de una vez por todas sus acuerdos con los separatistas en la Diputación de Barcelona y en otras instituciones de Cataluña". Es más, ha reiterado que los españoles "no entienden cómo a día de hoy" los socialistas "en vez de criticar al PP no rompen con esos acuerdos".

En este punto, ha asegurado que el PP "va a estar en su sitio" y "no le van a temblar las piernas cuando esté en el Palacio de la Moncloa para defender el interés general, para que no haya españoles de primera o de segunda y que la libertad, la democracia y el orden público estén en todos los territorios de España".

"Con ese compromiso le digo a los malagueños y al resto de españoles que es momento de unir el voto en torno al PP; me dirijo al votante descontento del PSOE que no entiende cómo Sánchez no ha roto esos acuerdos y al votante de centro derecha: esta es su casa, la casa que va a defender el interés de todos los españoles", ha finalizado.