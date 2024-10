Moreno pide especial precaución en Cádiz y la campiña sevillana tras paso de la DANA a la zona occidental

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que el Gobierno regional centra sus esfuerzos en Cádiz y en la campiña sevillana hacia donde se desplaza la DANA "que podría generar problemas serios". Además, ha pedido especial precaución a la ciudadanía en dichas zonas.

En este sentido se ha pronunciado durante su visita al municipio malagueño de Álora, en la comarca del Valle del Guadalhorce, uno de los más afectados por las intensas lluvias, donde han caído 176 litros de lluvias en pocas horas.

"Hemos pedido, y volvemos a insistir, al conjunto de los ciudadanos, pedirle mucha prudencia, alejarse de los cauces de ríos, de arroyos, no coger el coche, en definitiva, seguir los consejos que estamos dando desde las instituciones públicas", ha dicho Moreno, a la vez que ha recordado que en Andalucía se ha elevado la fase operativa 1 la situación de emergencia ante el riesgo de inundaciones. Además ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología ha establecido un nivel rojo de alerta en Cádiz.

En cuanto a Málaga, el presidente de la Junta ha señalado que han sido alrededor de 450 incidencias las que se han registrado a lo largo de las últimas 24 horas, y que se ha rescatado a un total de 100 personas, y que 13 personas han tenido que ser realojadas.

También en esta provincia ha informado de un varón de 71 años, con patologías previas, una hemiplegia, que ha fallecido en un hospital después de que se le trasladara "por la situación de shock que pasó". Así ha apuntado que este fallecimiento "no ha sido consecuencia directa", pero "sí es indirecta de estas inundaciones, porque tuvo que ser rescatado".

El presidente de la Junta también ha expresado su consternación y la del pueblo andaluz tanto por la situación que se está viviendo en Andalucía, "y sobre todo y muy especialmente, con los daños causados en la comunidad hermana de Castilla-La Mancha y muy especialmente en la Comunidad Valenciana, donde estamos viendo imágenes que son dantescas y donde estamos viendo que el número de fallecidos es muy elevado y desgraciadamente, según nos traslada el propio presidente de la Generalitat Valenciana, pues todavía puede aumentar debido a los desaparecidos".

"Así que una jornada muy triste en Andalucía, en España y lo único que deseamos es que pase lo antes posible esta DANA, que pase sin mayores riesgos y que no tengamos que aumentar esa cifra trágica y dolorosa de fallecidos", ha añadido.

Moreno también ha señalado que a lo largo de estos días se cuantificarán daños, "sobre todo en el ámbito agrícola, prácticamente desde Cádiz hasta Almería, también en Huelva" con la intención de que la Junta y el resto de administraciones "intentaremos hacer un esfuerzo para recuperar primero infraestructuras, carreteras que tenemos cortadas, que están desaparecidas y que generan incomunicación y después daños que se han hecho a sectores productivos en el ámbito agrícola y que vamos a intentar ayudar".

El presidente de la Junta ha vuelto a insistir en que la población atienda a las recomendaciones que se están haciendo por parte de los servicios de emergencia. Ha dicho que "no se puede entender" que en una situación como esta alguien se acerque a un arroyo o río, y ante las alertas, ha recomendado "no moverse de casa, sencillamente no moverse de casa".

ALERTA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CÁDIZ

Juanma Moreno también ha detallado que, por primera vez, ha llegado a teléfonos móviles en la provincia de Cádiz el nuevo sistema de alerta de Protección Civil, que avisa de la activación de la fase de emergencia en fase operativa 1.

"Nunca lo habíamos utilizado. Le llega a toda la población que tiene un teléfono móvil, le llega un aviso y además con un sonido especial que le avisa de una advertencia en el cual advertimos de que están en alerta roja y por tanto que tengan la mayor precaución posible", ha detallado.

Por último, Juanma Moreno ha agradecido las llamadas y mensajes por parte "de la vicepresidenta del Gobierno de España, del presidente del Gobierno y de manera muy especial también la llamada que he recibido por parte de Su Majestad el Rey, preocupándose y pidiendo información sobre lo sucedido en Andalucía".