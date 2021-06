Moreno pide a los jóvenes mantener su comportamiento "heroico": "Están en el foco" y pueden llevarse "un gran susto"

YUNQUERA (MÁLAGA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles a los jóvenes que mantengan ese "comportamiento heroico" que han tenido hasta ahora ante el coronavirus y les ha advertido de que deja secuelas y "puede pasar factura a todos los que piensan que con ellos no va esto de la protección". Así, ha instado a hacer pedagogía "y que entiendan que están en el foco de la infección y puede pasar que algunos se lleven un gran susto".

En declaraciones a los periodistas tras visitar el Parque Natural Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga, Moreno ha dicho estar preocupado por los brotes que se están produciendo y que afectan a 700 jóvenes que están aislados por vinculación a distintos, el principal el de las Islas Baleares.

"Han hecho un sacrificio y han tenido una enorme responsabilidad y les pido que no por llegar el verano o terminar el curso ignoren lo que han hecho hasta ahora. Han tenido un comportamiento heroico y quiero pedirles que sigan comportándose como hasta ahora para evitar contagios", ha manifestado el presidente andaluz, quien ha considerado que "no hay que criminalizar a los jóvenes pero sí hacer pedagogía".

"Es muy desagradable que te digan que tienes COVID, es más desagradable empezar a tener fiebre, entra mucho miedo cuando uno está por la noche y mira el nivel de oxígeno en sangre y ve que está por debajo de 95 y mucho más miedo da cuando vienen a recogerte para llevarte a un hospital y te aíslan", ha expresado Moreno, quien ha dicho que "aunque uno se crea inmortal con 20, 21 o 22 años, que nos ha pasado a todos, es mortal y fallecen también por el COVID".

Por eso, ha incidido en que deben tener en cuenta de que "deja secuelas y pueden pasar factura a todo los jóvenes que piensan que con ellos no va esto de la protección", por lo que ha recomendado a los jóvenes que se pongan la mascarilla "aunque sea en espacios abiertos porque la mascarilla te recuerda que estamos todavía en pandemia y en términos psicológicos recuerda ser prudentes".

"Los jóvenes tienen que entender que el final de curso no significa el final de la pandemia, que lamentablemente continua entre nosotros y tenemos que seguir combatiendo", ha indicado Moreno, quien ha señalado que la inmensa mayoría de los contagiados que se están dando son en menores de 25 años con lo que "evidentemente se están produciendo en el ocio juvenil, de fin de curso e inicio de verano".

Ha insistido en hacer "especial hincapié desde el punto de vista pedagógico y también instrumental" en este sentido, apuntando que han pedido a los alcaldes que sean "vigilantes" ante los botellones o algunas, "una minoría", de discotecas o salas de fiestas, donde "de manera fraudulenta se produce una concentración muy alta de jóvenes y eso lleva a un rebrote".

Moreno ha señalado que esto pasa "porque el virus sigue y porque estamos dando las sensación de que el peligro ha pasado". "Hay una falsa sensación de seguridad por el hecho de que el estado de alarma ha caído, la mascarilla en espacios públicos con distancia no se tienen que llevar y eso ha sido percibido por una parte de la sociedad como que no hay peligro", ha manifestado.

Pero, ha dicho que hay que "insistir una y otra vez en que la pandemia sigue" y ha señalado que "el estar vacunado no significa que uno no se contagie, sino que uno previsiblemente no va a ir a un hospital, pero sigue contagiando y contagiándose".

El presidente andaluz ha precisado que hay 549 vinculados al foco que afecta a varias comunidades, 175 están en cuarentena en Baleares, 145 han dado positivo. Ha indicado que hay otros jóvenes vinculados a un brote en el Algarve (Portugal) y el foco vinculado a un viaje de estudios en Conil de la Frontera, con 21 positivos.

Ha señalado que desde Andalucía "hemos sido muy prudentes", limitando la restauración hasta las doce y el ocio nocturno hasta las 02.00 horas; y ha recordado que son ya casi un mes sin modificar aforos u horarios; apuntando que "hoy, que tocaba comité de alerta, no lo vamos a modificar porque preferimos seguir con ciertas limitaciones para evitar contagios, especialmente entre los jóvenes".