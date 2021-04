Moreno: "Si fuese una decisión política que yo pudiera tomar, no se cerraría la restauración"

MÁLAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que "si fuese una decisión política que yo pudiera tomar, no se cerraría la restauración" como consecuencia del coronavirus; pero ha reiterado que se trata de una decisión que corresponde al comité técnico.

Así se ha expresado Moreno, en declaraciones a los periodistas en Málaga tras visitar la escuela de hostelería La Cónsula, lamentando que los profesionales de la hostelería "son los que más sufren" estas medidas de restricciones, como las tomadas este pasado jueves en varias provincias andaluzas, que "escapan a mi voluntad política", ha dicho.

Al respecto, ha indicado que el Gobierno andaluz ha decidido, "con buen criterio", a la hora de tomar este tipo de medidas "subordinarnos al orden del comité técnico científico que, a través de sus comités provinciales, son los que deciden en función de la incidencia qué es lo que hay que hacer para prevenir y evitar el contagio".

"Ellos han decidido y a mí solo me queda nada más que acatar la decisión que toman los especialistas", ha manifestado el presidente andaluz, quien ha indicado que la tendencia con la que están trabajando los epidemiólogos y expertos "es que esa incidencia va a seguir creciendo".

Ha indicado que ahora se ve un aumento como consecuencia de Semana Santa, cuando "a pesar de tomar todas las prevenciones, todos el mundo vio en las calles grandes acumulaciones de personas y eso al final trae como consecuencias contagios, hospitalizaciones y tener que tomar medidas".

No obstante, ha confiado en que sea un crecimiento "sostenido" y no uno intenso como se vivió tras las navidades; esperando, igualmente, ver en pocas semanas "una tendencia a la baja y que no solo no tengamos que tomar medidas más duras, sino que incluso podamos rebajar las que tenemos".