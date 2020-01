Publicado 07/01/2020 17:19:45 CET

El Museum Jorge Rando comienza el año con la exposición 'Finsternis' que podrá visitarse desde el 7 de enero hasta el 31 de marzo. Esta muestra se compone de 80 obras entre óleos (algunos de gran formato de 3 x 4,5 metros) y acuarelas, muchas de ellas provenientes de las exposiciones realizadas en China y que se unen a las ya expuestas del último ciclo 'Mariposas del maestro'.

'Mariposas' de Jorge Rando surgió como un viaje introspectivo, iniciático, no del pintor sino del hombre. No de manera consciente o premeditada sino abrupta: "no me dejan, no me dejan que las abandone" confiesa el pintor que en este último año se ha recluido en la soledad y el silencio de su taller en un intento de alcanzar la desnudez de su entendimiento, según han explicado desde el museo.

Una búsqueda de ese conocerse a uno mismo que se ha mantenido perenne entre las premisas filosóficas. Abrumado por el desastre social y espiritual, Rando entrega unas 'Mariposas' en lienzos de gran formato rodeadas de penumbra y tinieblas, suspendidas en el abismo. Es la exégesis pictórica del pintor sobre el Apocalipsis.

La producción pictórica de Jorge Rando ha sido un devenir de grandes ciclos temáticos que obligan a mirar a la naturaleza, a las prostitutas, a los vagabundos, a las madres, a los animales, al hambre, la guerra, o el amor, que empujan a cuestionamientos filosóficos y existencialistas de un legado que transciende del deleite visual. Pero ahora, cargado con el peso de una libertad concedida tras más de medio siglo pintando, su obra le ha obligado a enfrentarse a sí mismo.

Fervoroso lector de la poesía mística y de San Juan de la Cruz, estos lienzos acogen un mundo que, según sus propias palabras, necesita encontrar una guía para su "Noche oscura, es necesario sacudir las raíces de la humanidad".

Óleos de gran formato, en los que desaparecen los vacíos presentes en el resto de obras del ciclo, donde el lienzo está desbordante de continuas pinceladas en la que cada una abarca numerosos significados, porque el hallazgo de una respuesta es el inicio de una duda. De texturas superpuestas en una constante oscilación entre la luz y las tinieblas.