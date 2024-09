Música, artes escénicas, diseño y moda regresan a La Térmica de Málaga con los RED Fridays de octubre y noviembre

MÁLAGA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La música, las artes escénicas, el diseño y la moda regresan en octubre y noviembre a La Térmica de la Diputación de Málaga, que abre también las puertas de varias propuestas expositivas para ofrecer al público una potente experiencia cultural.

Así, según han indicado desde Diputación, las dos citas "imperdibles" de este último trimestre del año son los días 4 de octubre y 8 de noviembre. Las entradas solidarias, a beneficio de cinco entidades malagueñas, ya están a la venta.

El próximo 4 de octubre, el electropop y el urban pop llenarán el Escenario Cervezas Victoria, firma colaboradora del evento. La noche comenzará a partir de las 20.30 horas con la cordobesa Lashe. Su espectáculo, que completan bailarines y un dj, precederá al directo de Farga que, con más de 120.000 seguidores en Instagram, se ha dado a conocer por ser la autora del himno de la Selección de Fútbol Femenino de España, ganadora del pasado mundial.

Los conciertos en este escenario se cerrarán, a partir de las 22.30 horas, con el dj set de Mr Piro. Sus proyectos y sus gustos pasan por el afrobeat, el funk y el disco de todas partes del mundo, ritmos que se mezclan con el house más clásico, la electrónica y el acid.

El Patio del Tiempo estará dedicado al hip hop. A partir de las 19.15 horas habrá una demostración de Beatmakers. Luego llegarán Guerrita & Ciclo, el rapero malagueño y su productor se suben al escenario a partir de las 20.00 horas para presentar su nuevo disco, 'Metrópoli', una actuación de la escena hiphopera malagueña.

Una hora más tarde llegará N-Wise. Conocido como N-Y, es miembro fundador e integrante del colectivo MDE Click. Activo musicalmente desde finales de los 90, se dio a conocer para el gran público en el 2011 con su trabajo autoeditado '5%'. Para cerrar, Dalila traerá una selección musical que se fundamenta en las bases de la electrónica del 2000 e inspirada en el sonido británico de principios de los 90.

En el apartado de artes escénicas, el 4 de octubre se podrá disfrutar de dos propuestas, una de ellas con dos pases. A las 19.00 y a las 21.00 horas se realizará en el Patio Frondoso la performance colectiva 'Sí, me quiero', dirigida por May Serrano. La escritora y performer hará un llamamiento a participar en la ceremonia como novias que se comprometen con ellas mismas a quererse, cuidarse, respetarse y ser fieles todos los días de su vida. May Serrano se casó con ella misma hace 13 años y desde entonces acompaña a otras mujeres a dar el paso hacia el altar.

Asimismo, a las 20.00 horas, cogerá el testigo el actor y bailarín Marcos Pereira, que presenta su obra 'Sísifo', inspirada en el popular mito. El autor aúna diferentes lenguajes y disciplinas en un mismo contexto dramático, el teatro físico, la lengua de signos, la voz en off y elementos técnicos de iluminación para hablar de la autoexigencia constante del ser humano por cumplir las expectativas, algo que lo lleva a la desesperación por la perfección.

La Cápsula RED Fashion, un proyecto realizado en colaboración con Málaga de Moda y concebido para mostrar la creación y experimentación de los talentos malagueños en este sector, tendrá en esta ocasión una estética noventera.

La galería de diseños de las marcas adheridas a Málaga de Moda contará con Selva de Mar, Astures y Pata de Koala. Habrá una mesa de crochet en vivo con la marca Tricotrá, que mostrará a los asistentes distintas técnicas. Además, artesanos y diseñadores serán invitados a unirse y diseñar una pieza especial entre todos. A esto se añadirá el dj set y una iluminación con neones.