Nace en Benalmádena el festival Benalfest, en el que actuarán El Kanka e Izal los días 12 y 13 de octubre

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nace Benalfest, un nuevo festival que se celebrará en el municipio malagueño de Benalmádena los días 12 y 13 de octubre con un cartel compuesto, de momento, por artistas como El Kanka, Izal, Elefantes, Shinova, Triángulo Inverso y We Are Not DJ's, que contará además con las vertientes Benalbaby, para los más pequeños, y Benaldia, con conciertos gratuitos.

El 12 de octubre se celebrará la fiesta de bienvenida de la primera edición de Benalfest, la cual se abrirá con un concurso de bandas emergentes cuyo ganador tendrá la oportunidad de tocar en el escenario principal al día siguiente. Después, El Kanka inaugurará el festival con la gira de presentación de su último disco 'El arte de saltar', según han informado la empresa organizadora Sonorama Ribera y el Ayuntamiento de Benalmádena.

El recinto de Benalfest abrirá sus puertas el sábado 13 de octubre y el cabeza de cartel será Izal, que, inmersos en el mejor momento de su carrera, continúan llenando salas y festivales con la gira de presentación de su último trabajo, 'Autoterapia'.

También estarán Elefantes, una de las bandas más consolidadas del panorama nacional, que tras veintitrés años de carrera y seis discos han lanzado un nuevo álbum, 'La primera luz del día'. Le sigue Shinova, que se consolidó como indispensable de la escena musical con su anterior trabajo 'Volver' y que el 7 de septiembre regresaron con 'El Álbum', el primer single de su nuevo trabajo. Triángulo Inverso, con su primer trabajo 'Golpe y efecto', y We Are Not DJ's, completan el cartel de esta edición.

El recinto en el que se celebrarán los conciertos principales se encontrará en el Parque de los Nadales, situado en un acantilado junto al mar, donde los asistentes podrán disfrutar de las calles de la localidad malagueña.

También habrá otras alternativas dentro de la programación del festival. Por un lado, Benalbaby ofrecerá actividades para los más pequeños en los Jardines del Muro, mientras que, además de los conciertos del recinto, a lo largo del día habrá actuaciones gratuitas y sorpresas en Benaldía, que tendrá lugar en la Plaza de la Niña, símbolo de la ciudad que este año celebra su 50 aniversario.

"Benalfest convertirá nuestro municipio el 13 de octubre en capital de la cultura indie nacional, constituyendo un recurso para seguir diversificando nuestra oferta turística más allá de la temporada estival", ha valorado el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, que ha manifestado además que "ojalá la primera edición de Benalfest sean los primeros brotes de un gran árbol que genere un importante beneficio para el municipio".

El regidor ha asegurado que el evento "encaja perfectamente en la oferta cultural por la que apuesta este equipo de gobierno", por lo que ha agradecido al organizador y "alma mater" del festival Sonorama de Aranda del Duero, Javier Ajenjo, su apuesta por el municipio.

"Es un proyecto muy especial: nos recuerda a los comienzos de Sonorama hace ya 20 años, y desembarcamos en un territorio que no es el nuestro con mucho respeto, y queremos que Benalmádena en su totalidad disfruten y sientan lo que va a ser Benalfest", ha apuntado Ajenjo, que ha recordado los diez millones de euros de impacto mediático, y ocho millones de impacto económico directo que ha conseguido generar el Sonorama.