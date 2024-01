Navarro (PP) confía en que “en esta legislatura se hable más malagueño que nunca en el Congreso”

MÁLAGA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que la formación se ha marcado el reto de que Málaga reciba las inversiones que merece y necesita en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), "tras cinco años en los que la provincia ha sido la gran ausente".

Así lo ha expuesto este viernes, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, tras reunirse con diputados naciones y senadores por la provincia de Málaga, subrayando que "tenemos muchas expectativas en las próximas cuentas estatales, ya que el agravio a Málaga respecto a otras provincias se ha ido acrecentando año tras año por la falta de inversiones".

Navarro ha anunciado que el PP exigirá al Gobierno las inversiones que Málaga necesita, subrayando que "ofrecemos a los ciudadanos la garantía de que, esta legislatura, en el Congreso y en Senado se va a hablar más malagueño que nunca, porque vamos a hacer valor los intereses generales de todos los malagueños".

La presidenta provincial ha resaltado que "necesitamos que el Gobierno se sume al esfuerzo que vienen haciendo Junta de Andalucía, Diputación Provincial y ayuntamientos en cuestiones tan importantes como la sequía", marco en el que ha recordado que la falta de agua afecta al 30% de nuestro PIB, mermando la competitividad de nuestra provincia.

"En pocos días se aprobará el cuarto decreto de sequía por parte de la Junta, con una inversión aparejada de 200 millones de euros para ayudas y obras urgentes", ha valorado, señalando que "tendría que ser alguien que se encuentre muy al margen de la actualidad quien dudara del esfuerzo que viene realizando el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en materia de agua desde 2019, periodo en el que la administración andaluza ha destinado 304 millones de euros a la provincia", ha recordado.

"Esto no es un trabajo de ahora; el Gobierno andaluz de Juanma Moreno lleva trabajando desde la anterior legislatura en una estrategia que ahora se intensifica con medidas como Sequía Plus, un plan aprobado a finales de año para cubrir el 40% del consumo anual de la capital, la Axarquía, la Costa del Sol y el campo de Gibraltar", ha manifestado Navarro.

Además, ha continuado, "la Junta ya trabaja para realizar sondeos, instalar desalobradoras portátiles, seguir avanzando en los tratamientos terciarios e incluso traer agua en barco de otros puntos si fuera necesario", ha explicado.

En este punto, la dirigente 'popular' ha incidido en que "este no es el único tema que nos preocupa, ya que la movilidad es otra de las cuestiones prioritarias en la agenda del PP de Málaga y en las instituciones donde gobernamos, y creemos firmemente que también deben serlo para el Gobierno y tener su reflejo en los PGE".

"El abandono de la red ferroviaria de Málaga es inadmisible y, desde el PP no pedimos sólo que se refuercen los servicios de Cercanías en Navidad o durante la feria, como hemos hecho; es que la conservación y el mantenimiento brillan por su ausencia y hay que intensificar estas labores, además de impulsar nuevas conexiones", ha abundado Navarro.

Por ello, ha insistido en que "se trata de que todos los diputados y senadores hagan valer que ninguno de ellos son menos que un diputado gallego, catalán o vasco", alegando que "Málaga no es menos que cualquiera de esas provincias que representan esos diputados o senadores, de manera que tenemos que ganar esos puestos de competitividad, poniendo fin a ese agravio al que se ha sometido a Málaga durante cinco años".

Por ello, ha reivindicado el trabajo que se viene realizando desde el PP malagueño, "con propuestas serias y con la mano tendida al PSOE y al resto de formaciones con representación en el Congreso de los Diputados", ha finalizado Navarro.

Por su parte, Bendodo ha lamentado "la vendetta del sanchismo con Málaga" porque, en su opinión, "no asume que el 90% de los casi dos millones de malagueños tienen un alcalde del PP y por tanto se creen que pueden conseguir con el castigo lo que no han conseguido en las urnas".

Ha criticado que no haya "ningún proyecto de Sánchez para la provincia de Málaga" y ha apuntado que, además, "los que había adjudicados y a punto de empezar las obras" con gobiernos 'populares' "fueron rotos los contratos y vuelta al cajón", poniendo como ejemplo el acceso norte al aeropuerto.

También ha asegurado que mientras el Gobierno andaluz "sigue tomando medidas contra la sequía, aprobando decretos y ayudas económicas", igual que otras administraciones como la Diputación provincial, Sánchez "la única estrategia que tiene para la sequía es mirar al cielo y esperar que llueva, no hay otra".

Asimismo, ha cuestionado que no haya proyectos para la mejora de la movilidad ante el "déficit en infraestructuras ferroviarias que tiene la provincia" y los problemas en los últimos meses; "mientras el ministro de Fomento, Óscar Puente, se dedica a otras cosas".

DUPLICIDAD DE CARGOS

Preguntada por la duplicidad de cargos, Patricia Navarro ha señalado que "los tiempos y la gestión de los tiempos era importante" y ha indicado que en el caso de José Alberto Armijo, alcalde de Nerja y también senador, "en 2024 cumple 25 años como regidor y ha pedido al partido poder cumplir esta efeméride como tal".

"Este partido no le ha podido decir que no a José Alberto Armijo porque se lo ha ganado a pulso y hubiéramos hecho lo mismo con cualquier alcalde o compañero cargo público", ha dicho la presidenta provincial, quien ha asegurado que el PP está "no solo más que satisfecho por la labor que José Alberto ha hecho como alcalde, sino también orgulloso de lo que ha hecho y la transformación de Nerja en estos años".

Sobre el presidente de la Diputación y también alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha indicado que es algo que "excede del ámbito provincial, porque como saben es una cuestión que es del presidente del PP andaluz, que no solo afecta al presidente de la Diputación de Málaga, sino también el de Granada y el de Huelva, que son los casos que comparten el ser alcalde y ser presidente de la institución".