Navarro sobre repunte de accidentes de tráfico: "Nos ha costado mucho llegar aquí como para estropearlo en la carretera"

MÁLAGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, se ha referido este viernes al repunte de la siniestralidad en las carreteras desde que terminó el estado de alarma por el coronavirus, un 22 por ciento más, con 60 fallecidos, y ha hecho un llamamiento "para extremar el cuidado, la atención y la prudencia". "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí todos como para estropearlo en la carretera", ha dicho.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, tras asistir a la toma de posesión de la nueva jefa provincial de Tráfico de Málaga, Navarro ha incidido especialmente en el pasado fin de semana, cuando se registraron 18 fallecidos, precisando que hacía mucho tiempo que no había ese dato, que ha calificado de "disparate". Asimismo, ha indicado que se está viendo un 30 por ciento más de exceso de velocidad.

"¿Por qué? Pues al final parece que el largo confinamiento puede tener algún tipo de incidencia en la conducción, no sé si es que queremos llegar antes, no sé si es que nos hemos dedicado a cuidar los riesgos del coronavirus y nos hemos olvidado de los riesgos de la carretera, no sé si nos hemos relajado, pero los datos son los que son", ha manifestado.

"No vale la pena arriesgar", ha incidido Navarro, quien ha instado a tener "cuidado" con los trayectos cortos por carreteras secundarias y con la velocidad excesiva; "no confundamos la libertad con la velocidad", explicando que "velocidad excesiva con algo de alcohol o distracción es salida de la vía y los principales accidentes mortales que estamos teniendo son por salida de la vía".

Respecto a la operación verano, ha recordado que ya dijo el ministro que "no parecía prudente hacer una previsión de desplazamientos por la incertidumbre que rodea a la situación actual y por la desconfianza que también influye en esos desplazamientos", por lo que ha considerado que a finales de julio se podrá comparar con el mismo mes del año pasado para dar un mapa.

No obstante, ha indicado que en general los días laborables "estamos algo menos del 20 por ciento de los anteriores" y que el fin de semana pasado hubo un 12 por ciento menos de tráfico que el mismo del año anterior.

Al respecto, ha vuelto a referirse a la siniestralidad haciendo hincapié en que "con un 12 por ciento menos de tráfico tuvimos más del doble de fallecidos por accidente de tráfico", lo que "agrava la situación", insistiendo en "hacer un llamamiento a todos para extremar el cuidado, la atención y la prudencia en la carretera".