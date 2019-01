Nozal sostiene que "la única alternativa" para que Mijas funcione es un gobierno de mayoría absoluta del PP

Publicado 24/01/2019 13:54:34 CET

MIJAS (MÁLAGA), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Mijas (Málaga) y portavoz en el Ayuntamiento, Ángel Nozal, ha manifestado que la "única alternativa" para que la localidad "vuelva a funcionar" es un gobierno "de mayoría absoluta" de los 'populares', precisamente el partido que cuenta con más concejales en el Consistorio.

Así se ha pronunciado tras la ruptura del pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos (Cs) en la localidad, añadiendo que el alcalde de la formación naranja, Juan Carlos Maldonado, "es el responsable del caos en que está derivando Mijas".

"La única manera de que nuestro municipio vuelva a funcionar es con un gobierno estable, en el que todos remen en la misma dirección y cuya prioridad no sea estar mendigando apoyos para mantenerse en el sillón", ha manifestado en un comunicado.

A su juicio, la "única alternativa al descontrol del tripartito es un gobierno del Partido Popular por mayoría absoluta". "Lo único que ha movido a Maldonado en todo momento es agarrar bien fuerte el bastón de mando y no soltarlo. No le ha importado ninguna de las infraestructuras que necesita Mijas; no le ha importado la gente que más lo necesita; no le importan los temas más cotidianos e imprescindibles de la gestión municipal, como son la seguridad, la limpieza o el mantenimiento de los espacios públicos", ha espetado.

Según Nozal, el alcalde "sólo ha demostrado importarle mantenerse en el sillón de la Alcaldía a toda costa, copar el máximo número de fotos en actos sociales de toda clase que nada tenían que ver con Mijas y no parar de anunciar proyectos que él mismo sabía que jamás conseguiría por en marcha".

En este punto, ha indicado que el PP "ha demostrado ser la antítesis al descontrol", destacando el "periodo estable" bajo el gobierno de los 'populares' y estos últimos casi cuatro años "que han sido absolutamente inútiles e infaustos para todos los que vivimos en Mijas".

"Desde 2015 hasta ahora, se han perdido cuatro años por la cerrazón y afán de protagonismo de una sola persona. Confío en que los mijeños hayan establecido esta comparación y sean conscientes de la importancia que tiene su voto en las próximas municipales", ha finalizado Nozal.