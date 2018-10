Nuevas concentraciones en centros de salud para mostrar rechazo a agresiones a profesionales

Publicado 21/08/2018 14:44:53 CET

SMM pide "más dureza en las condenas" y "más vigilancia"

MÁLAGA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros de salud y la sede del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, ubicado en calle Sevilla, han acogido este martes nuevas concentraciones donde los profesionales han vuelto a mostrar el rechazo a las agresiones que sufren.

El Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce ha convocado estas concentraciones de absoluto rechazo ante este tipo de comportamientos, según han explicado. Esta es la segunda que se lleva a cabo en una semana.

La última agresión se ha producido este pasado lunes cuando un hombre fue detenido tras agredir física y verbalmente a un médico en Málaga capital. En concreto, los hechos tuvieron lugar en el centro de Salud de Puerta Blanca.

No obstante, no es la única agresión que se ha producido en las últimas semanas, ya que esta agresión se suma a la ocurrida el pasado lunes, día 13 de agosto, cuando un hombre agujereó con el palo de una sombrilla de playa una ambulancia del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgentes del centro de salud de El Palo, en Málaga capital, que se desplazó para atender una urgencia en un domicilio.

Así, el hombre intentó agredir a los profesionales sanitarios que asistieron a un familiar pero lograron refugiarse en el interior del vehículo. De igual modo, también este mes de agosto el Sindicato Médico ya denunció, entre otras, dos agresiones más a profesionales sanitarios en centros de salud, en concreto en el de Campanillas y en Ciudad Jardín, ambos en la capital malagueña.

SINDICATO MÉDICO

Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha lamentado esta nueva agresión ocurrida en el centro de salud de Puerta Blanca en Málaga

sobre un médico y que se suma a las cuatro ya denunciadas públicamente en menos de un mes en la capital.

El SMM a través de un comunicado ha exigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Junta de Andalucía que "eleve a las instancias legislativas que haga falta la necesidad del endurecimiento de

las penas de estas agresiones habida cuenta del escaso efecto disuasorio

que producen las actuales".

De igual modo, han pedido de nuevo que haya vigilantes de

seguridad en todos los centros de salud, como los hay en los edificios

administrativos de la Junta, y que coloque más cámaras de seguridad en

los mismos.

También solicitan "urgentemente" guardias de seguridad "al menos" en los cuatro puntos de urgencias extrahospitalarias de centros de salud en Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Palo y Rincón de la Victoria, al menos.

CONDENAS

Por otro lado, el Sindicato Médico ha informado en el comunicado de la sentencia penal que ha recibido el agresor de una ambulancia, que agujereó con un palo de sombrilla de playa, en El Palo. En concreto, según el sindicado, para este hombre, en un juicio rápido, la pena impuesta ha sido de cuatro meses de cárcel y 1.200 euros de multa por los destrozos en la carrocería del vehículo que realizaba un servicio. Así, en un principio el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga sancionó con seis meses de prisión al agresor pero por aceptar la condena quedaron en cuatro.

A juicio del SMM, estas condenas son "blandas" y ha advertido de que "su carácter disuasorio no hace efecto". En este punto, también han recordado al SAS "que la tensión que se vive en sus colapsadas urgencias

es poner a los pies de los caballos a los sanitarios que hacen lo que

pueden para trabajar en las peores condiciones en ellas, sobrepasados de

enfermos a los que atender y estresados hasta límites insospechados".

Por otro lado, han apuntado que "los responsables indirectos" de estas situaciones son la propia administración andaluza "por no reforzar con más personal los centros de salud en verano y por no hacer una mejor pedagogía de su uso en las Urgencias, entre otras cosas"; al tiempo que han incidido en que "es necesario" poner en estos centros

vigilantes de seguridad y cámaras que graben las posibles agresiones para que así los médicos no tengan miedo en denunciar.

El SMM ha criticado que le "parece un agravio mayúsculo que haya cámaras en las oficinas de los delegados políticos de la Junta de Andalucía en Málaga, donde no se registran episodios de este tipo habitualmente, mientras en los centros de salud que son puntos calientes se sigue maltratando al trabajador de la sanidad pública sin seguridad".