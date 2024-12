Las nuevas giras de Elefantes y Morgan recalan en 2025 en el Teatro Cervantes

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas giras de Elefantes y Morgan recalarán en 2025 en el Teatro Cervantes de Málaga. El grupo barcelonés liderado por Shuarma conmemorará el 4 de abril en la capital de la Costa del Sol sus tres décadas de carrera con un concierto en el que revisitará sus temas más emblemáticos, que acaba de encapsular en el álbum recopilatorio 30 aniversario o tratado sobre jardinería.

En él, Elefantes han compilado éxitos, rarezas y un documental que resume su actuación en el Festival Sonorama. Morgan, por su parte, han incluido a la ciudad en su gira Hotel Tour 2025, con la que recorrerán toda la geografía nacional para presentar su cuarto trabajo de estudio, Hotel Morgan, un disco de inminente publicación.

El grupo de Nina de Juan y compañía estará en Málaga el 31 de mayo. Las entradas para ambas fechas salen a la venta a las 18 horas de esta tarde en todos los canales de los teatros municipales de Málaga, han indicado desde Teatro Cervantes en un comunicado.

Elefantes ya estuvieron en el Teatro Cervantes en noviembre de 2016, en esa ocasión para presentar Nueve canciones de amor y una de esperanza. Ahora vuelven al principal escenario de Málaga dentro de la celebración de sus 30 años de trayectoria, una emocionante gira aniversario que promete ser un viaje nostálgico para sus más fieles seguidores y una experiencia inolvidable para los amantes de la música en general.

Renovadores de la canción española desde una perspectiva única y personal, Elefantes se posicionan como uno de los referentes de la escena musical nacional, fusionando con maestría melodías que van desde el pop hasta el flamenco, pasando por la canción melódica y el rock.

Así, el próximo 4 de abril, Shuarma (cantante y compositor), Jordi Ramiro (batería), Julio Cascán (bajista) y Alex Vivero (guitarra) traerán a la ciudad un show único y una nueva puesta en escena, un directo en el que revisitarán los éxitos que han definido la identidad sonora de la banda y presentarán sus últimas composiciones, unos temas que reflejan su madurez artística.

El grupo formado en 1994 en Barcelona es "el claro ejemplo de músicos de raza que combinan elegancia y arrebato, distinción y furor en sus directos, con mensajes de calado y cuidada instrumentación".

Mirando atrás, pero siempre con la vista puesta en el futuro, Elefantes publican 30 aniversario o tratado sobre jardinería, un proyecto que recoge la esencia de su carrera. El lanzamiento consta de dos CD y un DVD. El primer compacto reúne sus mayores éxitos mientras que el segundo presenta versiones y rarezas. En el DVD se incluye la actuación de la banda en el Festival Sonorama, un concierto en el fueron acompañados por grandes artistas, y un documental sobre la concepción de dicha actuación.

Además, está disponible para los aficionados del vinilo una edición especial que incluirá las canciones más significativas de la banda. En este proyecto destaca su último single, 'Este amor', la única canción nueva incluida en el álbum. Se trata de un tema que celebra el viaje de Elefantes, además de demostrar la capacidad del grupo para reinventarse.

MORGAN

Por otro lado, Morgan regresan a la carretera más de un año después con la gira Hotel Tour 2025, en la que presentarán por toda España su cuarto trabajo de estudio, Hotel Morgan, grabado en los estudios Ocean Sound de Noruega con la producción de Martín García Duque. El Teatro Cervantes de Málaga los recibirá el sábado 31 de mayo.

Nina de Juan (voz y teclados), Paco López (guitarra y voz), David Schulthess (teclado) y Ekain Elorza (batería) tienen ya listo Hotel Morgan, que se publica el próximo 31 de enero y del que ya se ha adelantado el tema 'Intro Delta'.

'Hotel Morgan' es un disco para visitarlos un rato, con el que han querido crear un lugar temporal para estas nuevas canciones, en el que cada una tenga su sitio, cuente su historia y sea libre en su propio espacio, pero cerca de las demás. Un lugar más de los muchos que formarán parte de ese camino. Es el hotel desde el que saldrán a tocar. El lugar en el que vivirán, trasnocharán, descansarán y soñarán con lo siguiente.

Morgan nació como proyecto en el 2012, cuando Nina de Juan (piano y voz) enseñó sus composiciones a Paco López (guitarra y voz) y a Ekain Elorza (batería). En 2015 grabaron North, su primer álbum de estudio, en La Cabaña, en Madrid, con José Nortes como productor. North salió a la venta en febrero de 2016, coincidiendo con la incorporación de Alejandro Ovejero como bajista y David Schulthess al teclado de la formación, que ya empezaba a dar sus primeros conciertos en formato eléctrico.

Desde entonces, Morgan no han parado de tocar en directo, recorriendo las salas de toda la península o en festivales como Mad Cool o Sonorama, han recordado.

A principios de 2018 publicaron Air, de nuevo autoeditado en su sello North Records, un disco fraguado en el más del centenar de conciertos que dieron el año anterior y que sabía a rock americano, a soul, a R&B. A partir de entonces, Morgan se convirtió en uno de los grupos más queridos tanto por el público como por la crítica.

A principios de 2020 ofrecieron un concierto en el que revistieron de arreglos sinfónicos su repertorio en el Teatro Real, y tras el confinamiento la banda empezó a trabajar en su tercer disco, The river and the stone, que grabaron en Le Manoir de Léon, Francia, junto a Campi Campón a la producción. Mientras lo registraban lanzaron su primer directo, grabado en el Circo Price de Madrid durante los dos conciertos que la banda ofreció en enero de 2019.

Finalmente, The river and the Stone se publicó en octubre de 2021, y acto seguido la banda se embarcó en una larga gira de más de cien conciertos por todo el país que finalizó una noche muy especial: en enero de 2023 actuaron en el Wizink Center de Madrid acompañados por la Golden Family en formato Big Band, un concierto que se publicó en el disco Live at Wizink Center.