Nueve detenidos tras caer dos grupos criminales dedicados al tráfico de estupefacientes en Málaga

Drogas y objetos incautados en una operación policial en Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos grupos criminales, dedicados al tráfico de estupefacientes, que operaban en el centro de Málaga. Las vigilancias y seguimientos realizados por los policías investigadores han permitido la identificación y detención de los integrantes de estos dos grupos que regentaban sendos puntos de venta de estupefacientes.

En concreto, se han practicado un total de nueve detenciones, imputándoles delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Entre los efectos intervenidos e incautados se encuentran sustancias estupefacientes --cocaína, marihuana y hachís--, una pistola Blow y munición, varias armas blancas y otras prohibidas y más de 3000 euros en efectivo.

OPERACIÓN GOKU Así, en el marco de la operación 'Goku', los policías del Grupo I de la Comisaría de Distrito Centro han conseguido desmantelar un punto de venta muy activo, y del que tuvieron conocimiento por las numerosas quejas vecinales debido al trasiego de personas en las inmediaciones de un inmueble.

Tras las primeras gestiones de investigación y las numerosas vigilancias entorno al lugar, se pudo concretar donde los investigados ocultaban la sustancia estupefaciente.

Estos individuos adoptaban numerosas medidas de seguridad en sus desplazamientos que realizaban para pequeñas ventas de droga. A principios del presente mes y una vez identificado todo el entramado se realizó la entrada y registro en el domicilio del principal investigado, con la colaboración de las unidades de UPR, y de Policía Local --en el marco de sus competencias--.

Se practicaron tres detenciones y se incautaron 620 gramos de marihuana, 20 gramos de cocaína, una pistola marca Blow y munición del calibre 9 mm corto, varias armas blancas y otras prohibidas, así como más de 3.000 euros en efectivo.

OPERACIÓN FLAUTISTA

Asimismo, el pasado mes de septiembre se inició la operación Flautista, llevada a cabo también por efectivos de la Comisaría del Distrito Centro, quienes con las múltiples e intensivas vigilancias pudieron determinar el funcionamiento de la organización criminal que operaba en la zona céntrica de las Lagunillas y que había creado gran inseguridad entre los vecinos de la zona.

Tras el estudio exhaustivo y pormenorizado de los roles y los patrones que seguían, se consiguió identificar a todos los implicados, así como el papel que desempeñaban cada uno de ellos, ya que actuaban perfectamente organizados; mientras uno se encargaba de captar clientes, otro realizaba la venta y otro integrante realizaba el cobro de la sustancia. En los alrededores también mantenían a otros individuos que realizaba labores de contra vigilancia e incluso de seguridad.

Este punto negro de menudeo funcionaba las 24 horas del día y disponía de un lugar conocido entre los asiduos como "el fumadero", en el que los clientes podían administrarse o ingerir las dosis adquiridas, con total seguridad sin salir del entorno.

Todos los investigados fueron detenidos "in fraganti" cuando estaban culminando una venta de estupefacientes. En este operativo, llevado a cabo el pasado día 15 de octubre, han participado numerosas unidades policiales, entre otras de Seguridad Ciudadana, Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos, Policía Local, y Servicios Operativos municipales de la Junta de Distrito Centro.

Finalmente, el mismo culminó con la detención de seis personas, así como la intervención de 68 papelinas de cocaína base, marihuana, dos cuchillos de grandes dimensiones, así como un patinete eléctrico, teléfonos móviles y dinero en efectivo.