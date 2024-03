Núñez (PP) acusa a PSOE de desviar la atención de "su corrupción económica" con la "transacción corrupta" de la amnistía

MÁLAGA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones sobre la presunta trama de compra de mascarillas en el denominado caso Koldo y ha acusado al PSOE y al Ejecutivo de "desviar la atención" para que "no se hable de su corrupción económica y que se vuelva a hablar de la corrupción política, que es la amnistía".

"La ley de amnistía es una transacción corrupta de Sánchez para comprar el sillón de la Moncloa por siete votos", ha definido Núñez en el acto 'Ruta por la igualdad' de la formación nacional, celebrado en Málaga, en el que ha participado también la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro.

Para la dirigente 'popular', la amnistía "es impunidad para sus socios, para garantizarse así el continuar en el poder". "Es un ataque al estado de derecho de nuestro país y al poder judicial. Y es una enmienda a la totalidad a la Constitución española y al espíritu de la transición", ha manifestado.

Ha señalado que "Sánchez hoy dice que aceptará las peticiones de Junts, mañana es la Comisión de Justicia y todavía no sabemos lo que han acordado", apuntando que hace solo dos días --"esto es habitual ya, la tónica habitual, las 48 horas para cambiar de opinión"-- la portavoz del PSOE decía que no iban a modificar el texto de la ley de amnistía. Mienten a todos los españoles cada día por su propio beneficio".

Respecto a la supuesta trama en el caso Koldo, Núñez ha apuntado que Sánchez "sabía todo y lo tapó", pero ha advertido de que si pretende "tapar todo con acusaciones falsas al PP, atacando a Miguel Tellado, a Alberto Núñez Feijóo, atacando, como no, a Ayuso o callando sin dar ni una sola respuesta, se equivoca", considerando que el presidente del Gobierno y todo el PSOE "cómplice" están "en un callejón sin salida".

Así, ha instado a que debe "dar explicaciones a todos los españoles sobre lo que ocurría y ocurre todavía a día de hoy en su Gobierno y sobre un posible conflicto de intereses al existir una relación comercial de su mujer con empresas que recibían subvenciones millonarias del Gobierno de España, aprobadas, por cierto, con el voto del señor Sánchez".

Ha incidido en que los españoles quieren "saber qué es aquello que se negociaba en las marisquerías; las mujeres merecemos saber por qué todos los escándalos del PSOE acaban en prostíbulos, los ciudadanos exigimos explicaciones sobre lo que estaban robando presuntamente los de la trama en los peores momentos de la pandemia".

En este sentido, Núñez se ha referido a María Jesús Montero, que ha pasado "de consejera de los ERE de Andalucía a vicepresidenta de la trama del señor Sánchez y del Partido Socialista", y a que hace unos días "se hacía la estupenda" y decía que sabría lo que haría si fuera Ábalos.

"Pues bien señora Montero, se sabe que usted, el Ministerio de Hacienda, sabía todo lo que estaban haciendo los de la trama de Koldo y Ábalos desde el año 2022 y, pese a saberlo, no acudió a la justicia, prefirió mirar para otro lado, porque claro, chiqui, que son 1.500 millones de euros", ha manifestado.

También ha asegurado que tiene que dar explicaciones "ese tuitero frustrado que dice ser ministro, pero no conocemos nada de su gestión, que es el señor Óscar Puente", de quien ha recordado que dijo que no podía cesar a los implicados "y dos días después ha cesado Alvarito --secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares-- el contacto de Koldo y Ábalos en el ministerio". "Señor Puente, ¿qué es lo que sabe usted para cesar de esta manera diciendo que no podía hacerlo?", ha cuestionado.

Para Núñez, "la que sin duda es mejor que no dé ningún tipo de explicaciones es la señora Francina Armengol", de la que ha dicho que "trató de justificarse en una comparecencia a medios y lo único que quedó acreditado fueron sus contradicciones y fue una total declaración de culpabilidad".

Así, ha apuntado a que Armengol "conocía el pufo de los 3,7 millones de euros y los contratos contrarios a la ley, sigue sin decir quién le llamó desde el Ministerio de Transporte, pagó en tiempo récord aún sabiendo que las mascarillas no servían, avaló a la empresa ante Sanidad sabiendo ya la estafa y no reclamó el dinero a tiempo".

"Ni un minuto más puedes seguir degradando el Congreso de los Diputados, degradando las instituciones españolas, señora Armengol, tiene que dimitir ya", ha incidido.

También se ha referido a que se ha conocido que "Hacienda sugiere que Víctor Aldama --presunto conseguidor de la trama-- estaba en barajas con Ábalos y Koldo, ¿recordáis aquella famosa noche de las maletas de Delcy?". "Qué hacía el comisionista con ellos? ¿Qué había en aquellas maletas?", ha preguntado.

"Hay una persona que de todas estas preguntas tiene las respuestas y es el superjefe de todo este entramado, el señor Pedro Sánchez", ha asegurado la dirigente del PP, quien ha apuntado que "sabía todo y lo tapó".

Frente a esto, ha dicho que en el PP "no nos rendimos ni nos callamos". "Y hoy estamos aquí para defender la igualdad de todos los españoles, para defender el estado de derecho de nuestro país, y eso implica que también denunciaremos su corrupción. Para defender la separación de poderes, y eso implica que acudiremos a la justicia por supuesto contra la ley de amnistía y contra todas sus tramas", ha aseverado.

También ha asegurado que el PP defenderá "la igualdad y eso conlleva que nada ni nadie está por encima de la ley, ni los políticos corruptos separatistas, ni los políticos corruptos socialistas".

"Desde el PP seremos implacables y por mucho que le moleste al PSOE seremos contundentes, porque el momento que estamos viviendo así lo requiere, porque nosotros podemos decir muy alto y muy orgullosos que el PP no vende sus principios, no mercadea con los derechos de todos los españoles, pero sobre todo que el PP ni miente ni cambia de opinión".

Ha asegurado que la formación 'popular' es "la alternativa a este desgobierno, una alternativa con principios y con valores, que tiene la convicción de defender a todo español que no quiere muros sino puentes, que no quiere odio sino convivencia, que no quiere impunidad sino justicia, que no quiere privilegios sino igualdad".