La octava edición del 'eCongress Málaga' se aplaza al 12 de septiembre por la crisis del coronavirus

MÁLAGA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fecha de la octava edición de 'eCongress Málaga', congreso de 'ecommerce', social media y marketing digital, se ha modificado por la crisis del coronavirus Covid 19 y se ha trasladado al sábado 12 de septiembre, cuando se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), donde está previsto que acudan más de 600 personas.

Así lo ha anunciado este martes la organización del evento en un comunicado en el que resalta que, en esta cita, una docena de conferenciantes expondrán "lo último en tendencias", convirtiendo el congreso en "un referente para profesionales que utilizan las nuevas tecnologías para el marketing y la venta".

En concreto, las conferencias serán impartidas por Jordi Urbea (Ogilvy Barcelona), Daniel Marote (Makeadifference.tv), Jesús Alfaro (LEOlytics), Inge Sáez (experta en LinkedIn), Salvador Suárez (Good Rebels), Pedro Rojas (experto en estrategia digital), Ricardo Fernández (Destinia), Judit Catalá (Grupo XL Yourself), Mauro Fuentes (El Corte Inglés), María Díaz (Doppler), Fernando Cebolla (experto en Social Media Marketing) y José Muñoz, de 'Diario Sur'.

El 8º eCongress Málaga, organizado por B&D eventos, se reivindica como un encuentro para profesionales y visitantes que "quieren estar a la última en comercio electrónico, redes sociales y el marketing digital"; por lo que, además de las charlas, los asistentes seguirán ampliando su formación académica mediante los seis talleres formativos ofrecidos de forma gratuita en formato 'masterclass'.

Entre ellos figuran los talleres 'Plataformas de la EPTDA para la transformación digital de las pymes turísticas andaluzas', ofrecido por Turismo Andaluz; 'Métodos para optimizar la conversión y la línea de resultados desde el procesamiento de pagos', impartido por Payxpert; 'Caso práctico: Lanzando un negocio digital ¿con qué herramientas publicitarias y de medición debemos empezar?', de la mano de Idento, así como 'Is programmatic the death of creativity?', ofrecido por Esesa.

Por otro lado, la nueva edición de eCongress Málaga también ofrece la posibilidad de hacer negocio fomentando la interacción para estrechar lazos comerciales y ampliar la red de contactos en el espacio de Área de Stands, donde figurarán "compañías de referencia" como Esesa, Unicaja Banco, Doppler, LEOlytics, Turismo y Planificación de la Costa del Sol, Promálaga, PayPal, Raiola Networks, Diputación de Málaga, Payxpert, Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Diario Sur, Payxpert o Grupo Trevenque.

Asimismo, en 'eCongress' se llevará a cabo el 'Networking' en el espacio de exposición de las empresas mientras se abren nuevas posibilidades de negocio y los asistentes disfrutan de la tradicional Cerveza Victoria.

Por otro lado, durante el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus, 'eCongress Málaga' ha querido ayudar a las empresas que quieran acudir al evento y, por ello, las entradas 'Promo' se han convertido en dos por uno "hasta que dure la cuarentena", pudiendo adquirir dos entradas por 35 euros directamente en la web del congreso

--'www.econgressmalaga.es'-- o en el enlace 'https://bit.ly/2WT6XrL'.