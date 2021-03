La ONCE repite suerte en Mijas y deja un premio de 2.000 euros al mes durante 15 años

Manuel Jesús Porras, vendedor de la ONCE en Mijas pueblo y que ha vendido un Rasca con 2.000 euros al mes durante 15 años

Manuel Jesús Porras, vendedor de la ONCE en Mijas pueblo y que ha vendido un Rasca con 2.000 euros al mes durante 15 años - ONCE

MIJAS (MÁLAGA), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fortuna de la ONCE ha vuelto a dejarse sentir en el municipio malagueño de Mijas pueblo. Si el pasado sábado un ciudadano ganó el sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros, este lunes una vecina ha conseguido un sueldo también de 2.000 euros al mes, pero durante 15 años, que suman 360.000 euros, con el Rasca de la ONCE 'El Sueldo de tu vida', cuyo boleto vale dos euros.

El Rasca lo ha vendido Manuel Jesús Porras, vendedor de la ONCE desde 2012, en un bar de la plaza del Ayuntamiento en pleno centro de la localidad malagueña, donde desayuna habitualmente. "Iba a desayunar y no he podido por los nervios", ha señalado entre felicitaciones.

"Es una alegría muy grande, por ella, por mí, y por todos, que me dicen que soy un cenizo porque no les doy un premio, y ahora ya no lo dirán", ha afirmado entre risas. Para jugar al 'Sueldo de tu Vida' el cliente tiene que descubrir las dos áreas de juego. Si uno o más de sus números coinciden con alguno de los números ganadores, gana el premio mostrado.

La ONCE celebrará este viernes, 19 de marzo, su Sorteo Extraordinario del Día del Padre, que ofrece un premio mayor de 17 millones de euros y 99 cupones agraciados con 40.000 euros a los que coincidan con las cinco cifras del número premiado, entre otros muchos premios.

Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrecerá también este viernes un bote de diez millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.