La oposición en Ayuntamiento de Málaga ve resultados electorales como una señal para el cambio de gobierno en la ciudad

Publicado 29/04/2019 15:26:46 CET

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga (PSOE, Ciudadanos, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y edil no adscrito) han coincidido en valorar los datos de las elecciones generales y en que pese a que los resultados no son extrapolables a Málaga capital suponen una señal que vislumbra un cambio de gobierno del PP en la ciudad con el alcalde, Francisco de la Torre, al frente.

"No hay dos sin tres", ha destacado el portavoz municipal del PSOE y candidato a la Alcaldía, Daniel Pérez, en alusión a los comicios del 2 de diciembre y 28 de abril, que ha ganado el PSOE en Málaga, y que espera que vuelva a ocurrir el 26 de mayo.

Pérez, que ha valorado el mensaje enviado por el alcalde, Francisco de la Torre, felicitándole por los resultados; ha destacado la alta participación y ha incidido en que los socialistas han sido primera fuerza en 93 de los 103 municipios malagueños. Además, ha agregado que el PSOE gana ampliamente en Málaga ciudad con una diferencia de 40.000 votos, siendo el segundo grupo Ciudadanos, que adelanta al PP.

"Las elecciones de ayer suponen una amplia ventaja de 40.000 votos de diferencia y, por tanto, esto es una ola de cambio a favor del PSOE", ha agregado Pérez, que ha asegurado que están "ilusionados, satisfechos, con muchas ganas de trabajar y con un gran sentido de la responsabilidad porque este grupo del PSOE va a ser el equipo de gobierno tras las próximas elecciones del 26 de mayo".

Sobre posibles pactos de cara a las elecciones municipales, se ha mostrado convencido en "la ola del cambio a favor del PSOE". "Málaga necesita un alcalde del siglo XXI que mire al futuro", ha defendido.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora y número dos en la lista a las próximas elecciones municipales por esta formación, Ysabel Torralbo, ha incidido en que "es un orgullo ver que el país aún tiene memoria y sabe recordar", valorado que ha sabido "reaccionar" a la extrema derecha.

Ha destacado, además de la participación, el "respiro y la tranquilidad", aunque "como grupo municipalista no podemos valorar los partidos porque no pertenecemos a ninguno de ellos". "Hemos apelado más a que somos de los de abajo y si la izquierda no hace políticas para los de abajo nos sentiremos lejos de ella", ha recordado.

En relación con los comicios locales, ha dicho que "significan un sentido de pensar qué tipo de sociedad queremos" y sobre la gestión ha destacado el papel de su grupo como oposición "fuerte, dura, valiente y, además, trabajando por la democracia y contra la corrupción". Por ello, ha esperado que todo eso se valore porque "queremos un cambio de la política y aunque la desconfianza en los políticos es grande, que se vea que hay una rendija de esperanza".

CIUDADANOS SALE "A GANAR"

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos y candidato a la Alcaldía por esta formación, Juan Cassá, ha valorado que cada vez que se abren las urnas "Cs sigue creciendo. Es una tendencia que es un partido en alza y en el Ayuntamiento de Málaga no va a ser menos".

Cassá, tras destacar la gestión del grupo naranja y que es el único partido que ha sabido llegar a acuerdos, ha asegurado que "queremos liderar el próximo gobierno de la ciudad porque creemos que es el momento de Málaga".

"Málaga necesita ser liderada por un partido como Cs para conseguir la cuarta modernización", ha asegurado Cassá, que ha considerado al alcalde, Francisco de la Torre, a quien apoyó en su investidura hasta que dieron por roto el pacto a finales de febrero, como "un político que ya no tiene un proyecto para la ciudad".

Para Cassá, Cs "es un partido valiente, sin complejos, con las ideas claras, moderno, liberal y que defiende la igualdad entre las personas y la libertad de respetar a todo el mundo".

Ha valorado, de igual modo, que el partido naranja haya roto la barrera del 20 por ciento, "un hito muy importante, más aún en una plaza que estaba consolidada para el PP. Hemos demostrado que hemos dado el 'sorpasso' en Málaga capital y les hemos adelantado a los 'populares'".

"Esto --ha continuado-- es una pista de lo que va a venir el día 26 de mayo", ha agregado Cassá, que, además, ha considerado que a Málaga "no le viene bien Francisco de la Torre" y, sobre los acuerdos, ha dicho que "a lo mejor el resto de partidos tendrán que apoyar a Ciudadanos", porque "salimos a ganar".

El portavoz de IU Málaga para la Gente y candidato número uno de Adelante Málaga a la Alcaldía, Eduardo Zorrilla, ha incidido en que el resultado de estas elecciones "evidencia el fin de ciclo del PP en Málaga que venimos anunciando desde hace meses y que elecciones tras elecciones vienen confirmándose".

Así, ha aludido a una traslación de estos resultados, reconociendo, no obstante, que no se puede hacer al cien por ciento, pero que "marca tendencia clara". En concreto, "una tendencia a la baja --del PP-- y una al alza --por parte de Unidas Podemos--".

"El PP se hunde en la ciudad de Málaga y los malagueños han demostrado que no quieren retroceder en derechos ni libertades", ha agregado Zorrilla. "Creemos que es la señal del cambio que se avecina también próximamente en la ciudad de Málaga", ha agregado.

Por su parte, la coordinadora local de IU en Málaga y número 4 de Adelante Málaga, Remedios Ramos, ha valorado los resultados a nivel provincial de Unidas Podemos, que mantiene los dos diputados. "Málaga va a tener dos diputados de Unidas Podemos, ambos de IU, y para nosotros es muy importante porque vamos a seguir teniendo dos voces potentes en el Congreso".

"Nos felicitamos por este resultado y por haber sido capaces de frenar esta ultraderecha que amenazaba", ha sostenido Ramos, para quien "ahora la pelota está en el tejado del PSOE: si prefieren un gobierno de izquierdas para la mayoría social o pactar con la derecha de Ciudadanos". "Esperamos que impere la razón", ha concluido.

El edil no adscrito, Juan José Espinosa, ha dicho que el "cambio posible en Málaga" lo refrendan casi los 50.000 votos que obtuvo Unidas Podemos en la capital, lo que se traduce en un número de concejales, que junto con otras fuerzas progresistas, "conforman un gobierno de cambio de la ciudad "con un papel protagónico de Adelante Málaga".

Por último, el número tres de Adelante Málaga, Nicolás Sguiglia, ha dicho que los resultados a nivel municipal señalan que "un cambio de Ejecutivo para la consolidación de un gobierno progresista y de izquierdas es perfectamente posible y viable".

Ha dicho que "esperábamos un resultado a nivel estatal mejor de lo que hemos obtenido", pero, según el escenario, es "un buen resultado". "La sociedad española ha dicho muy claro que quiere avanzar y no retroceder", ha señalado.

"Son unos resultados suficientes, que abren un panorama esperanzador para el conjunto de la sociedad", ha agregado. En relación con los resultados en Málaga, ha valorado que han mantenido los dos diputados de Unidas Podemos "lo que señala que tenemos un electorado importante y fuerte en la provincia".