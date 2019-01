Los padres de Julen afrontan el último tramo del rescate "con mucha fuerza", según Juan José Cortés

Publicado 24/01/2019 15:08:27 CET

TOTALÁN (MÁLAGA), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña de cinco años que murió asesinada en 2008 en Huelva, ha asegurado que los padres de Julen, el pequeño de dos años que cayó hace once días a un pozo de más de 100 metros de profundidad en Totalán (Málaga), están "fuertes" y afrontando esta última fase "con mucha fuerza".

"Me han dicho que no han perdido la esperanza en ningún momento", ha asegurado Cortés, que lleva desde el primer día apoyando a los padres del pequeño; apuntando que estos no han tenido contacto directo con los ocho mineros procedentes de Asturias, que harán manualmente una galería horizontal para conectar el túnel vertical realizado con el pozo en el que está Julen.

Ya ha comenzado a desplegarse el dispositivo de rescate, formado por los ocho efectivos de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, diez guardias civiles --ocho especialistas de Montaña y dos de Actividades Subacuáticas-- y ocho bomberos del Consorcio Provincial de Málaga.

Asimismo, Cortés ha informado también de que en la tarde de este jueves, sobre las 20.30 horas, tendrá lugar una vigilia en una explanada de la localidad, pedida por la familia, para "dar fuerza a los mineros, a Julen y a sus padres". "Seguramente sea la última noche que Julen esté allí", ha manifestado.

Por otro lado, Cortés ha dicho que los padres "están molestos e indignados por injurias y calumnias" que circulan estos días, "que son absolutamente falsas" y que tomarán medidas judiciales contra cualquier persona que "vierta en las redes sociales mentiras contra la familia".

Al respecto, ha apuntado que "Julen todavía no ha aparecido y esto le hace mucho daño a la familia", por lo que ha rogado "el máximo respeto". "Lo único que nos tiene que preocupar a todos es sacar a Julen de donde está", ha asegurado.

De hecho, la Guardia Civil, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha desmentido un mensaje que circula en las redes sociales, asegurando que es "falso", además de "inverosímil, doloroso y calumnioso" e instando a no difundirlo.