'Pájaros', de Pau Durà, un "viaje de huir para encontrar" con Luis Zahera y Javier Gutiérrez

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Pájaros', de Pau Durà, que compite en la sección oficial del 27 Festival de Málaga, es "un viaje de huir para encontrar", una road movie internacional, con los actores Javier Gutiérrez y Luis Zahera.

Así lo ha señalado el director en rueda de prensa este sábado junto con los actores Javier Gutiérrez y Luis Zahera; y los productores David Ciurana, Cristina Zumárraga y José Nolla.

En la película, Colombo (Javier Gutiérrez) trabaja en un garaje 24 horas y completa su mísero sueldo trapicheando con marihuana. Mario (Luis Zahera), un tipo peculiar y aficionado a las aves, que aparece inesperadamente en el garaje, lo contrata de chófer para ir a la Costa Brava a ver grullas. Al llegar, le cuenta que las aves han variado su rumbo migratorio hacia Rumanía. Mario necesita llegar hasta allí. Y Colombo necesita el dinero. Ocultando sus verdaderos motivos, emprenden un viaje que los llevará a conocerse mejor y enfrentarse a sí mismos.

En rueda de prensa el director, que se ha mostrado "feliz" de volver al certamen malagueño, ha explicado, en primer lugar, que será la primera vez que se vea la película con gente en el cine, reivindicando este "ritual que a veces se pierde y que hay que reclamar".

Así, ha subrayado que han podido hacer la película "tal y como fue en la idea original, un viaje transeuropeo, en el que se habla ocho lenguas en toda la película, con todos sus obstáculos, muchos internos, que es lo bonito de este viaje, que es externo, pero también interno, de los dos, Colombo y Mario".

"Creo que es una película que puede atrapar al espectador con su melancolía, su ternura, su mezcla de comedia con el drama de los personajes", ha señalado. La cinta se estrena el 5 de abril en las salas.

PERSONAJES

Luis Zahera ha hablado de su personaje, al que ha descrito como "una persona que está tocadita, que está intentando rebobinar en su vida". Precisamente, se ha mostrado agradecido con el director por interpretar otro tipo de personajes diferentes, "porque es la primera vez que me ocurre que te dan el chance de no asesinar a nadie y no vender un motón de cocaína, que es lo que suelo hacer, y le estaré eternamente agradecido a Pau", ha ironizado.

También el director, sobre Luis Zahera, ha valorado que "un actor de su talla puede hacer lo que quiera" y "lo tenía muy claro, además estaba libre y nos alegró mucho". Ha añadido que Javier "estaba antes, y fue una maravilla pensar en esta pareja, con este nivel".

Es más, ha afirmado que "ha sido un regalo y un paseo, tengo que decir, porque al final hay que dirigir bien poco; es tener claro a dónde vamos y disfrutarlo, contagiar un poco el amor por esta historia, y ellos la han hecho suya y han hechos sus personajes".

PÁJAROS

Sobre los pájaros, el director ha hablado de que primero "están los personajes y luego está el viaje" y ha aludido al "juego poético, un juego de paralelismos entre sus vidas, el alejarse para ver mejor; en definitiva, están huyendo un poco para encontrar".

Además, ha continuado, hay otra lectura "sobre los pájaros, que son estos dos tipos", que son "bastante perdedores, un poco antihéroes", que "se han creado ellos mismos sus propios problemas, que creo que es interesante, aunque no lo asuman, y quizá el viaje les haga verlo". Son personajes "frágiles", además de "pícaros y mentirosos, como todo humano".

Al respecto, Javier Gutiérrez ha hablado de su personaje Colombo, "un perdedor que está buscando su lugar en el mundo y que este viaje le viene como anillo al dedo para intentar encontrar soluciones".

De igual modo, Zahera ha dicho que es "bonito" encarnar "un perdedor", aunque prefiere hablar de "cobarde". Sobre esta cobardía de los personajes también ha hablado el director, que ha aludido a que lo son, "pero como lo somos todos". "Aquí está tratado como una de las condiciones humanas, en cierta forma, el no ser héroes", ha incidido.

El director ha destacado también la química entre los actores, previo a no "haber errado en la construcción de estos personajes sobre el papel". "Rodearse con dos actores así, con Teresa Saponangelo, fue una maravilla", ha reconocido.

"Cuando se parte de la honestidad y de la generosidad en el trabajo, por lo menos en el caso de Luis y el mío y el de Teresa, todo es mucho más fácil y en la pantalla, cuando ves eso, no hay trampa ni cartón", ha agregado Javier Gutiérrez, que ha incidido en que "no hay nada impostado en la relación de estos dos seres que están en las antípodas el uno del otro", en alusión a sus personajes.

Por su parte, los productores han reconocido que no es una película fácil, "una road movie ya no es fácil de entrada, y luego si es internacional, todavía es más complicado", pero "muy contentos y muy satisfechos de como ha quedado".

"TONO VITALISTA"

Por otro lado, los actores han sido cuestionados con qué se quedan de 'Pájaros'. Al respecto, Javier Gutiérrez ha dicho que le gusta "el tono vitalista de la película". "Es una película con mucha luz y que deja un buen sabor de boca. Ojalá la vida fuese así y no tuviese un final amargo". También ha valorado el trabajar con Luis Zahera y Pau Durà, al igual que lo han destacado ellos.

Por su parte, Luis Zahera ha incidido en el poder hacer un papel distinto, también "me quedo con que es una ventaja, una satisfacción trabajar con un actor que es director y que es autor y que conoce muy bien su material, te lo transmite muy bien" y, además, "me gusta este cine entrañable, de aquellas historias de los 80, indies...". "Me quedo con la palabra entrañable", ha concluido.