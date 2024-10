La película 'El segundo acto' de Quentin Dupieux abrirá Fancine, Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málága

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 34 edición de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (UMA) se abrirá con la proyección de 'El segundo acto', película del director francés Quentin Dupieux.

"Ningún Fancine sin Quentin" señalan desde la organización del festival en una nota informativa, en la que denominan como "director fetiche" al inclasificable realizador galo, cuya película se podrá ver el 13 de noviembre en el cine Albéniz de la capital malagueña.

Fancine ratifica su admiración y entusiasmo por el cine de Dupieux, uno de los máximos exponentes actuales del surrealismo y el absurdo. En su decidida apuesta por incluir las arriesgadas y provocadoras propuestas cinematográficas del realizador en sus celebraciones, la cita de la UMA ha conseguido formar una cantera de fieles seguidores de 'Mr. Oizo' en la capital.

Tras inaugurar también la pasada edición del Festival de Cannes, 'Le deuxième acte' ('El segundo acto') llegará a Málaga con un velo de comedia romántica y de enredos que pronto virará hacia horizontes argumentales más insospechados.

La trama presenta a David (Louis Garrel), quien intenta alejarse de Florence (Léa Seydoux), la mujer que lo ama, buscando emparejarla con su amigo Willy (Raphaël Quenard). Todo ocurre mientras los personajes parecen estar atrapados entre la realidad y lo que sucede dentro de una película, jugando constantemente con los límites entre ficción y metacine.

Junto al humor más bizarro e irreverente de Dupieux se dará cita en la parrilla fancinera la dimensión ética y filosófica de 'The End', el primer largometraje de ficción de Joshua Oppenheimer.

Conocido por sus multipremiados documentales 'The Act of Killing' (2012) y 'The Look of Silence' (2014), ambos enfocados en el genocidio en Indonesia, el director abre ahora una nueva vía de exploración a la ciencia ficción. Y lo hace mediante un ambicioso proyecto de factura europea que cuenta con un reparto estelar, encabezado por Tilda Swinton, George MacKay ('1917') y Stephen Graham ('Snatch. Cerdos y diamantes').

La película está ambientada en un futuro distópico, en el que una familia de millonarios es la única que sobrevive a la extinción de la humanidad. Bajo esta premisa, el realizador aborda temas universales como el poder, la desigualdad y el impacto que el ser humano tiene sobre el mundo.

Y desde Francia llegará 'The Soul Eater' para ponerle el sello de terror e intriga al apartado competitivo. Una década después de clausurar el 24 Fancine con 'Among the Living', la dupla de creadores formada por Alexandre Bustillo y Julien Maury participará en este nuevo cumpleaños fancinero con este thriller de tintes sobrenaturales.

Sin perder su característica visceralidad y con una narrativa visual muy explícita y oscura, los autores nos trasladan a un pequeño y remoto pueblo de montaña que se ve sacudido por una serie de asesinatos violentos y espeluznantes. Conforme crece el miedo entre los habitantes, resurge una antigua leyenda sobre una criatura diabólica que se alimenta de almas.

Por último, completa este adelanto programático 'Oddity', una producción irlandesa con la firma de Damian McCarthy, que ya visitó Fancine en 2021 con su película 'Caveat'.

En este nuevo proyecto, el realizador continúa por la senda del horror extremo y paranormal con una inquietante historia sobre una médium ciega y comerciante de antigüedades, destrozada por la muerte de su gemela. Un maniquí de madera de su colección de curiosidades jugará en el desarrollo del relato un papel clave para descubrir la verdad sobre el asesinato de su hermana.

Esta propuesta que combina drama familiar con maldiciones y deseos de venganza pasará por la pantalla del Albéniz en el marco del festival una semana antes de su estreno comercial el 22 de noviembre, y tras pasar por certámenes de referencia, como Sitges o Neuchâtel.

CONCURSO K-POP FANCINE

Y junto a estos avances de la cartelera, el Festival ha presentado además uno de los eventos más esperados de su calendario de actividades paralelas: el concurso K-Pop de Fancine.

El sábado 16 de noviembre tendrá lugar a partir de las 12 horas en el Contenedor Cultural de la UMA (Campus de Teatinos) el tradicional certamen de baile, organizado en colaboración con la Asociación Misul.

Una edición más, el objetivo es promover, a través de animadas coreografías, el intercambio cultural y dar visibilidad a la creciente comunidad de fans de este género en Málaga, brindando a los jóvenes participantes la oportunidad de mostrar su talento en el escenario.

En sus actuaciones deberán interpretar canciones en coreano o japonés, con un máximo de cinco minutos por presentación. El jurado otorgará un primer premio de 300 euros y un trofeo en la categoría grupal, y 150 euros y trofeo para la individual, además de premios para el segundo y tercer puesto en ambas modalidades, que incluyen merchandising de Fancine y entradas para el festival.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 1 de noviembre. Todos los detalles y las bases del concurso se pueden consultar en el apartado de convocatorias de la web de Fancine.