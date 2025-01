Pérez (PSOE) insta a Moreno "a dejarse de fotos y ponerse a trabajar" por Málaga

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "a abandonar la política de fotos y titulares vacíos" y a "centrarse en trabajar para atender las urgencias de la provincia de Málaga y su capital".

Pérez ha criticado "la inacción" del Gobierno andaluz en áreas fundamentales como la sanidad, la educación y la vivienda, al tiempo que ha subrayado que "Málaga sigue siendo la provincia más perjudicada por la falta de inversiones reales de la Junta".

En el ámbito sanitario, el líder socialista ha señalado en un comunicado que "el tercer hospital, un proyecto comprometido por la Junta, no cuenta con ni un euro asignado en los presupuestos para este año, a pesar de ser una necesidad urgente".

También ha recordado que "el Hospital Pascual, que debía estar en funcionamiento desde el año pasado, sigue cerrado, mientras los hospitales de la provincia están saturados y los centros de salud carecen de los recursos necesarios para atender a los usuarios de manera adecuada".

"Faltan más profesionales sanitarios, los hospitales no dan abasto y los centros de salud están desbordados. Málaga necesita hechos, no fotos", ha apostillado.

En educación, Pérez ha lamentado "la ausencia" de nuevas infraestructuras escolares y "la falta" de personal docente para reducir las ratios en las aulas.

A su juicio, "Málaga necesita más colegios públicos y más profesores, además de incrementar el número de profesionales de apoyo, como los Petis que son esenciales para garantizar la atención a todo el alumnado".

Por último, el secretario general del PSOE de Málaga ha criticado "la política de vivienda de la Junta de Andalucía", que ha calificado como "una auténtica vergüenza". "Málaga es la ciudad con mayores problemas de acceso a la vivienda, y la Junta no está haciendo nada al respecto. No hay inversiones en vivienda protegida, y los malagueños no pueden esperar más", ha destacado.

"Le pedimos a Moreno que se deje de titulares vacíos, se baje de la foto y se ponga a trabajar de verdad por Málaga. Esta provincia necesita hechos y compromisos reales, no más promesas incumplidas", ha concluido Pérez.