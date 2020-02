El periodista y editor de arte de la BBC Will Gompertz opina sobre arte contemporáneo en el MPM

Publicado 17/02/2020 16:02:37 CET

El periodista y editor de arte de la BBC Will Gompertz - WILL GOMPERTZ

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM), con motivo de su próxima exposición 'Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual', ha invitado al periodista y editor de arte de la BBC Will Gompertz a que ofrezca su particular visión del arte moderno y contemporáneo.

Will Gompertz, considerado una autoridad mundial en arte moderno y contemporáneo, ofrecerá su ponencia 'Genealogías del arte en un abrir y cerrar de ojos' el miércoles 11 de marzo a las 19.00 horas en el auditorio MPM.

Las plazas para asistir a esta excepcional conferencia pueden ya reservarse en la web de la pinacoteca www.museopicassomalaga.org, sgún han informado desde la pinacoteca a través de un comunicado.

Como un plano de metro, "en un abrir y cerrar de ojos", así presenta Will Gompertz su original visión panorámica del arte moderno, desde el impresionismo hasta el arte actual, para dar las claves que permitan comprender algunas de las cuestiones que nos formulamos en los museos, ante una obra de arte.

Así, en el marco de la próxima exposición 'Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual', el Museo Picasso Málaga invita a Will Gompertz, para conocer su punto de vista sobre el desarrollo del arte moderno y contraponerlo al que Alfred Barr realizó en el diagrama de la exposición Cubism and Abstract Art (1936).

Will Gompertz, considerado una autoridad mundial en arte moderno y contemporáneo, asevera que "el 95 por ciento del arte que se hace es porquería".

En los últimos diez años ha entrevistado a innumerables artistas, actores, escritores, músicos y directores, además de escribir y presentar varios documentales en importantes medios como BBC, Faber & Faber, Thames & Hudson, Vanity Fair, The Times y The Guardian.

Además de escribir dos best sellers a nivel internacional: ¿Qué estás mirando? - una historia del arte moderno (2012), y Think Like an Artist (2015), ambos volúmenes traducidos a más de veinte idiomas. Así, con motivo de esta conferencia, el Museo Picasso Málaga y la editorial Taurus están organizando un concurso en el que se sortearán ejemplares de su best-seller ¿Qué estás mirando?.

En palabras de Gompertz, "cada movimiento, 'cada ismo', está intrincadamente ligado a los demás: uno conduce al otro como los eslabones de una cadena. Todos, eso sí, tienen sus propios modos de abordarlos, distintos estilos y métodos para hacer arte, que son la culminación de una amplia variedad de influencias: artísticas, políticas, sociales y tecnológicas".

La conferencia se impartirá en inglés, con servicio de traducción simultánea, y la reserva de plaza --hasta completar el aforo-- ya puede hacerse efectiva en la web del Museo Picasso Málaga.