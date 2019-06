Pitingo inaugura este sábado el Festival Cueva de Nerja, que duplica el número de espectáculos en su 60 aniversario

Publicado 27/06/2019 13:20:46 CET

NERJA (MÁLAGA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista Pitingo da el pistoletazo de salida este sábado 29 de junio con su espectáculo 'Mestizo y fronterizo' a la sexagésima edición del Festival Internacional de Música y Danza Cueva del municipio malagueño de Nerja, que se prolongará hasta el próximo 3 de agosto y que este año duplica el número de actuaciones con motivo de la conmemoración de este aniversario redondo.

El programa oficial de este año está formado por once conciertos que combinan la danza, el flamenco y la música clásica, un cartel pensado también para ser atractivo a públicos de todas las edades. El artista onubense protagoniza el concierto inaugural, un acto al que está prevista la asistencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El certamen, incluido en el Plan Nacional de los Festivales de España, finalizará el 3 de agosto con un concierto del mexicano Carlos Rivera, el cantante latino del momento.

Tanto el espectáculo inaugural como el de cierre se celebrarán en el auditorio de los jardines exteriores de la Cueva de Nerja. En este mismo recinto también actuarán Estrella Morente --6 de julio--; Mario Biondi --12 de julio--; Pastora Soler --13 de julio--; y los artistas del show tributo a Queen 'God Save The Queen' --19 de julio--.

Asimismo, el día 20 de julio será el turno de Ana Belén y el 2 de agosto, de Cepeda. Para el 28 de julio se había anunciado la actuación del violinista Ara Malikian, que ha sido suspendido por problemas de salud del artista. En su lugar, el 1 de agosto se pondrá en escena el musical en homenaje a Michael Jackson 'Forever, the best show about the King of Pop'.

En el interior de la Cueva están previstos los espectáculos de la bailaora Rocío Molina --26 de julio-- y del compositor y director de orquesta José Serebrier, con 'Concerto Málaga' --27 de julio--, han recordado a través de un comunicado.

En esta edición, que está organizada por Grupo Mundo y que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial y Unicaja Banco, también se destaca que se duplica el aforo del auditorio de los jardines exteriores, al pasar de 850 plazas a 1.700 por concierto, lo que permitirá poner a la venta 16.100 entradas, frente a las 3.300 del año pasado. También se añaden las 900 butacas de los dos conciertos que se celebrarán en el interior de la gruta. Asimismo, han mejorado el entorno y los espacios del auditorio de los jardines.