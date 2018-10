El pleno de Málaga aprueba la apertura inmediata del parque de bomberos de Campanillas

Actualizado 29/06/2017 17:51:26 CET

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una moción del PSOE en la que se insta al equipo de gobierno del PP a la apertura inmediata del Parque de Bomberos de Campanillas "con total operatividad". Además, ha salido adelante que actualice la página web del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga para que muestre los últimos datos de las intervenciones realizadas por estos efectivos.

Una moción que llega cuando aún se mantiene el conflicto de los bomberos, que mantienen una huelga y un encierro, y que, además, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento este jueves. Precisamente, también este pasado miércoles, el concejal de Seguridad, Mario Cortés, lamentó "la actitud irresponsable" de algunos bomberos "que anteponen sus reivindicaciones salariales a la seguridad de los malagueños", a lo que el comité de huelga respondió que respetan "escrupulosamente los mínimos decretados, inclusive incluyendo más personal"

En el debate de la moción, el concejal socialista Rafael Gálvez ha destacado que el parque está situado en una zona de expansión inmobiliaria para dar cobertura a una población de unos 20.000 habitantes y al Parque Tecnológico de Andalucía, con más de 18.000 trabajadores.

Según Gálvez, la plantilla de bomberos "está cansada de un conflicto que el PP sigue manteniendo después de seis meses, siguen los problemas de fondo como la falta de un nuevo reglamento, de la reclasificación profesional o de la reducción de la jornada laboral", ha explicado, al tiempo que ha lamentado el "enrocamiento" del alcalde Francisco de la Torre por su negativa a negociar con estos trabajadores.

El conflicto de los bomberos, según el concejal de Seguridad, Mario Cortés, "terminará cuando los delegados sindicales se den cuenta de que no llegan a ningún sitio", cuando, además, "se pare de politizar el conflicto". En este sentido, y sobre las demandas de los bomberos, ha recordado que la reclasificación depende del convenio colectivo y que ya se está trabajando, por otro lado, en las mesas técnicas, entre otros, en la segunda actividad.

Por otro lado, sobre el parque de Campanillas, Cortés ha recordado que se hizo por la extensión del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y de la zona de Campanillas, pero "llegó la crisis y se paró; no hay demanda para que atender ahora". Ha defendido, de igual modo, que "el servicio se cubre" y que para abrir se necesitarían más afectivos

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha afirmado que puede ser "peligroso" la situación que se está generando con el parque de bomberos cerrado, añadiendo que "las circunstancias no han cambiado y ahora más que antes se necesita de la existencia de ese parque". "No hay justificación para que esté cerrado, es mala gestión".

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha asegurado que en España es "bastante típico que se haga aeropuertos sin aviones y en Málaga tenemos un parque de bomberos sin bomberos". Por tanto, ha apoyado la moción y ha esperado que "se tengan en cuentan", tras los diversos incendios que hay por la zona.

Por su parte, Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, ha sostenido que esto es "un ejemplo de abandono de servicio público y esencial", criticando el "desmantelamiento", la "escasa plantilla y material". Ha afirmado, además, que "los únicos" que demuestran la profesionalidad son los bomberos, enumerando los "incumplimientos" del equipo de gobierno, y lamentado que a los efectivos "se les echa la culpa del conflicto".

El edil no adscrito, Juan José Espinosa, ha lamentado las "promesas incumplidas" del PP, asegurando que "no quieren presumir de un servicio publico de calidad, en una ciudad que se lo merece".

UMSI

Por otro lado, también ha sido aprobado, con 18 favor y diez en contra, la moción urgente del edil no adscrito en la que se pedía que el equipo de gobierno comprometa una partida para cubrir las plazas necesarias para sustituir al persona jubilado y reforzar el funcionamiento del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga; además de elaborar un plan de trabajo para optimizar funciones.

Espinosa ha destacado el papel "clave" de la Unidad Médico Sanitaria de Intervención (UMSI), además de la atención tanto a bomberos como a los ciudadanos. Ha lamentado, por tanto, el "abandono" que está sufriendo esta unidad desde hace años, criticando que desde el equipo de gobierno "lo está dejando morir".

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, ha afirmado que estamos "muy satisfechos" con esta unidad, aludiendo al problema con "la tasa de reposición". "El equipo de gobierno seguiremos manteniendo el servicio de la UMSI mientras se permita, y mientras tanto, y donde no llegue, lo hará la Cruz Roja hasta que se solucionen los problemas". "Aquí lo que interesa es que se preste el servicio y bien, y de no ser con personal de la casa, se presta con Cruz Roja".

Por su parte, el concejal del PSOE Rafael Gálvez se ha preguntado si han cambiado las necesidades desde que se decidió crear la unidad, destacando la importancia de la misma. "Si la necesidad sigue presente y el servicio está, por favor, manténgalo en condiciones dignas", ha apostillado.

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha manifestado que es un servicio necesario y ha criticado que "se desmantele". "Creo que no podemos prescindir de un servicio esencial". Asimismo, ha confiado en que la mano tendida del equipo de gobierno con los bomberos "no sea al cuello y se pueda salir de esta situación que no beneficia a nadie".

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha dicho que la UMSI "no es ajena al abandono generalizado que esta sufriendo el Cuerpo de Bomberos desde hace tiempo", destacando la importancia de la misma, mostrándose a favor de esta iniciativa.

Por su parte, desde Málaga para la Gente, su portavoz, también ha criticado la "situación de abandono y falta de inversión" desde hace años. "El equipo de gobierno está acabando con ello, igual que con el Grupo de Rescate y Salvamento", ha asegurado. "No es obligatorio, pero es esencial para salvar vidas humanas", ha añadido.