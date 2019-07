El Pleno de Málaga aprueba de forma inicial los presupuestos municipales para 2019

Publicado 10/07/2019 15:01:51 CET

MÁLAGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma inicial, con los votos del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, el presupuesto municipal para 2019, que asciende a 821.865.847,67 euros, lo que supone un crecimiento del cuatro por ciento con respecto a las cuentas del ejercicio pasado, esto es, 31.617.007,63 euros más que en 2018.

Tras su aprobación inicial en la sesión plenaria será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y estará en periodo de alegaciones durante 15 días hábiles.

Asimismo, este miércoles han sido rechazadas, por 16 votos en contra --PP y Cs-- y 15 a favor, tanto las enmiendas presentadas por el PSOE como las de Adelante Málaga.

Durante el debate, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha rechazado las críticas de la oposición a las cuentas y ha defendido los presupuestos: "Son realistas y necesarios para la ciudad", ha dicho, algo que también ha defendido la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, asegurando, al respecto, que son "realistas y realizables".

Por su parte, tanto el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, como el de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, han calificado las cuentas de "ficticias, ineficientes e injustas". Además, Pérez ha acusado a Conde de ser "el Stephen King de Málaga porque todo es ciencia ficción y nada realizable".

En su primera intervención, Conde, tras destacar la importancia de el presupuesto para que pueda funcionar la institución, ha dicho que el equipo de gobierno ha trabajado "intensamente" para, tras el pleno de investidura, realizar esta aprobación, y tras el acuerdo de gobernabilidad de PP y Cs.

Así, ha defendido las cuentas municipales y el crecimiento que supone en relación con 2018: "La ciudad lo merece de forma inmediata, rápida, para ganar en estabilidad, en suficiencia de los créditos para atender compromisos, para ganar en inversión, y, en definitiva, para que el presupuesto responda a todas las exigencias que tiene una ciudad, que está en vanguardia, tira del carro y es referente a nivel internacional".

Tras repasar las partidas del presupuesto, ha destacado, entre otros, que el gasto social supone 108,8 millones; para Medio Ambiente se contemplan 194,9 millones de euros; y para Empleo, Economía Productiva e Innovación se han previsto 41,5 millones de euros.

Asimismo, en el eje de cultura, educación, turismo, deportes y juventud se han presupuestado 58,6 millones de euros. Por otro lado, los barrios gestionarán directamente --a través de las juntas de distrito-- 11,1 millones de euros; de ellos 3,2 corresponden a inversiones. A esto se suman los más de seis millones para planes de conservación que ejecutará la Gerencia de Urbanismo en los barrios.

Las inversiones y las transferencias de capital se cifran en 77.938.964,29 euros, ascendiendo a los 88,1 millones con la incorporación de los 6,3 millones de los planes de conservación en distritos, los 427.228 euros de conservación de polígonos y los 3,4 millones en distritos.

Conde ha valorado también que Málaga ha salido del plan de ajuste dos años antes, lo que "no quita el trabajar con criterios de racionalidad en las cuentas públicas".

Sobre la moderación fiscal, el edil ha hecho hincapié en que "volvemos a ser líderes, y además líderes en política social a través de la moderación", destacando, de igual modo, que se vuelve a plantear un endeudamiento menor que en últimos años.

En suma, unas cuentas con partidas para "cumplir con los compromisos adquiridos", incluso, ha dicho, aumenta el empleo público, en alusión a la plantilla de bomberos y Policía Local, siempre manteniendo al máximo la tasa de reposición; además de mantener el compromiso con los proveedores.

Por su parte, Noelia Losada ha dejado claro que ahora se trata de pasar "de las palabras a los hechos", valorando el apoyo a los 'populares' para facilitar estas cuentas y la gobernabilidad: "La doble conjunción del gobierno del cambio entre Cs y PP y la solidez del acuerdo puede reportar grandes beneficios a esta ciudad".

"Son unos presupuestos realistas, expansivos y realizables y marcan la temperatura de un mandato que va a ser crucial para la consolidación definitiva de una ciudad referente como ciudad apetecida y apetecible pero también para que se vayan solucionando aquellos problemas que la aquejan", ha destacado.

Ha hablado de que son unas cuentas que garantizan "la culminación" de lo puesto en marcha y "dibujan un horizonte esperanzador y de grandes proyectos" para la ciudad, destacando algunas iniciativas en materia medioambiental o social, entre otros.

OPOSICIÓN

Frente a este panorama planteado por los socios de gobierno, tanto PSOE como Adelante Málaga se han mostrado críticos. Así, Daniel Pérez ha lamentado que el PP no "ha tenido la decencia" de explicar o sentarse a negociar las cuentas con los demás grupos.

Ha criticado, por tanto, que no se hayan tenido en cuenta las "trabajadas" enmiendas del PSOE, dejando claro que "no podemos aprobar las cuentas porque son de ciencia ficción", además de que llegan "tarde y mal" y con observaciones del interventor.

De igual modo, ha apostado que, siguiendo la senda de años anteriores, "serán más de 150 millones de inejecución" del mismo por "la mala gestión" del equipo de gobierno y del alcalde, Francisco de la Torre.

Para Pérez, estas cuentas "no tienen en cuenta" los barrios, "esa Málaga olvidada" donde viven la mayoría. A su juicio, estos presupuestos no dan respuesta a las demandas de la sociedad, tampoco acaban con las plusvalías por herencia ni cumplen con ampliar plantillas de policía local o bomberos, ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, también ha lamentado el retraso de nueve meses en el presupuesto y el que no se haya negociado. Sobre las enmiendas ha rechazado las críticas del PP de que las mismas "no sean rigurosas" y ha agregado que "rigurosos no son los presupuestos que no se cumplen en inversiones en los últimos años".

"En cuanto al contenido creemos que es un presupuesto ineficiente, ficticio, irreal y, además, profundamente injusto", ha dicho, recordando la inejecución en las cuentas del pasado año y lamentado "el maquillaje" que usa el equipo de gobierno año tras año para las mismas, con partidas y proyectos que se reproducen continuamente.

De igual modo, tanto Pérez como Zorrilla han advertido a Losada sobre "el incumplimiento" de lo que firma el PP. Así, Zorrilla se ha dirigido a la portavoz naranja y le ha dicho que "no sé como se lleva con Juan Cassá --exportavoz de Cs y concejal-- pero le puede preguntar sobre el cumplimiento del PP de los pactos de investidura... el PP incumple todos los acuerdos que han firmado con Cs, ya lo irá comprobando poco a poco".

Por su parte, Pérez ha acusado a Losada de actuar ya más como edil número 15 del PP que como portavoz de Ciudadanos. "En los presupuestos priman los intereses partidistas y se ve con el seguidismo de Losada".

EQUIPO DE GOBIERNO: "RESPONSABILIDAD"

El concejal de Economía y Hacienda, tras la intervención de la oposición, ha vuelto a defender las cuentas y ha incidido en la "responsabilidad" del equipo de gobierno para que se tenga en vigor un presupuesto".

Ha afeado, por ello, que la oposición se limite siempre "al famoso no es no de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE", y ni siquiera se planteen la abstención, asegurando que al "PSOE nunca le han interesado el progreso de la ciudad, el bloqueo es lo más sencillo".

También ha dicho que se ha querido negociar y que hay propuestas que plantea la oposición que están dentro de las cuentas pero ha señalado que las enmiendas no han podido ser aceptadas al no estar compensadas económicamente. En esta línea ha abundado la portavoz municipal de Cs, que ha dicho que las mismas "carecían de cierto rigor en la forma de presentarlas".