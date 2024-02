Pleno de Málaga pide a Gobierno a "asumir obras hidráulicas que son de su competencia" y acometer desaladora de Axarquía

MÁLAGA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la moción urgente del PP en la que instan al Gobierno central "a asumir las obras hidráulicas que son de su competencia, como es el caso de las desaladoras de agua de mar y a llevarlas a cabo con el mismo sistema de financiación que se haya empleado en otras provincias".

También de la moción del PP ha salido adelante, con 18 votos favor y 12 en contra, pedir al Ejecutivo central "acometer, además de la desaladora de la Axarquía con la capacidad suficiente para abastecer parcialmente a la capital, otras infraestructuras necesarias como el azud de Cerro Blanco y su conexión con Aljaima; la presa de Cerro Blanco y la presa Gibralmedina".

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha insistido en que pretenden hablar de sequía pero "de una manera solidaria, con consenso y con un plan común", lejos de lo que hacen los grupos de la oposición que "lejos de ser constructivos" no hacen nada más que "cuestionar el gran esfuerzo, que nos estamos dejando la piel, para paliar los efectos de sequía tan acuciante".

Ha incidido en que el asunto es importante, ha apostado por que haya unidad y que todos "remen en la misma dirección" y ha criticado que la oposición sobre este tema hace un "relato sesgado, incompleto", defendiendo que los malagueños "tienen derecho a conocer el relato completo", por lo que el PP se ha visto "obligado" a traer la moción.

En este sentido, ha dejado claro que la moción "no pretende ser oportunista y enumerar las acciones hechas desde Ayuntamiento y Junta", asegurando, además, que "no me hace falta, se ven, se venden por si solas". Eso sí, ha dejado claro que "echamos de menos al Estado, que nos tienda una mano en estos momentos" y ha criticado la "falta de planificación" del Ejecutivo central: "Sean responsables, pidan al Gobierno que tienda la mano y haga infraestructuras que son de su competencia".

La viceportavoz del PSOE, Begoña Medida, ha recriminado al PP que en la moción "derive responsabilidades a quien no las tiene" y ha dicho en relación con la "exposición de motivos" que "está lleno de falta de veracidad y credibilidad".

Así, ha dicho al PP que "no tiene credibilidad" en relación con la sequía "en la que estamos inmersos, empezando por el Ayuntamiento" al que ha acusado de "inversiones mínimas en redes de abastecimiento para evitar fugas", entre otros. "Esa es la realidad y lo único es aprobar una ordenanza para subir la tarifa del agua", ha sostenido, al tiempo que ha criticado también la gestión de la Junta.

Frente a ello, ha señalado, "el Gobierno de España donde sí tiene competencias han hecho su trabajo y garantizando el consumo". "No echen balones fuera, exijan a la Junta lo que tiene que hacer, sean serios y hagan las cosas como tienen que hacerlas" y ha insistido en que se trata de una moción "partidista" porque "solamente exigen a quien no tiene competencias y no quieren exigirle a Moreno".

Por tanto, ha pedido al equipo de gobierno que "asuma responsabilidades" y "miren donde tienen que mirar, que es a Moreno respecto a las obras que tiene que hacer".

La concejala de Vox Yolanda Gómez, por su parte, ha explicado que han votado a favor de la moción, pero ha criticado que "no han hecho los deberes" y "ahora dicen que tienen que hacer un gran esfuerzo y pedir que le tiendan la mano otras administraciones".

"Van tarde", ha sostenido, al tiempo que ha dicho que "estamos en una situación critica, requiere medidas a corto plazo y las de largo plazo son para garantías de suministro, que no está garantizado en los próximos meses", ha advertido. Ha criticado, además, los "acuerdos de investidura" de Pedro Sánchez, que propone "dinero para las desaladoras de Cataluña, y nosotros con restricciones"; y también al PP, que "no hecho deberes en la Junta, que es competente".

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha pedido al regidor que la moción se dejara sobre la mesa, ya que "como es compartido estamos ante un tema extraordinariamente grave y de ciudad". Ha criticado que la iniciativa está elaborada "con el único propósito de enfangar" y ha dicho que "el marco de confrontación" entre administraciones de distinto signo político "cansa" a la gente.

Por tanto, ha reiterado que se deje sobre la mesa y se lleve a cabo un pleno extraordinario y urgente para hablar de la sequía y poner encima de la mesa medidas concretas, "debatiendo entre los grupos y sacando el tema del fango al que lo quieren llevar".

"Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena", le ha espetado al equipo de gobierno, al tiempo que ha dejado claro que "por mucho que planteen infraestructuras, no son milagrosas". "Es necesario, no solo obra hidráulica, sino abrir debate de usos". "Saquen el debate de la confrontación partidaria y tengamos un debate serio, riguroso, sobre cómo afrontamos la escasez de agua en nuestra ciudad", ha señalado.

EQUIPO DE GOBIERNO

Tras las críticas, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental ha lamentado que "son tan previsibles" en la oposición, al hablar entre otras cosas de competencias, que "tengo la respuesta preparada", apuntando que lo que dicen "es desinformación absoluta".

Entre otros, en su intervención y en alusión a las competencias, ha dicho que "la Junta ha aprobado cuatro decretos --de sequía--; el Estado solo uno". Asimismo, ha destacado la gestión del Consistorio. "No estamos tratando de enfangar, sino de que cada uno haga las infraestructuras de sus competencia". "Estamos tratando de salvar la situación", ha sostenido.

Por último, el alcalde, Francisco de la Torre, ha tomado la palabra brevemente para recordar que el tema del agua también se está abordando en otros foros y "con visión metropolitana" con un "debate sereno" y del que saldrán resultados y conclusiones.

OBRAS DEL METRO

Por otro lado, también ha sido aprobaba por unanimidad la moción urgente de Con Málaga sobre el impacto y afectación de las obras de extensión del metro al Hospital Civil a edificios, comercios y centros educativos y al cierre de la Escuela Infantil Adelfa.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado la "extraña fijación y obsesión" del PP "en cerrar centros educativos" y ha advertido de que "no es casual".

"Nos preocupa la situación de 22 edificios que están en grado de vulnerabilidad en esta zona por las obras del metro y nos preocupa la situación de 117 edificios que se pueden ver afectados por esta obra", ha sostenido, pidiendo, por tanto, "transparencia absoluta" y que "se pongan del lado de las familias y le exijan responsabilidades a la Consejería de Educación".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha dicho que "una obra de esta envergadura siempre va a tener unos daños colaterales, es irremediable" y ha considerado que "debe prevalecer es la seguridad". También ha añadido que los padres y trabajadores del centro tienen que tener "la información detallada", pero entienden que "no debe ser una mesa de participación", ya que "las obras están proyectadas y asignadas".

"No se trata de debatir el proyecto, sino de anticipar las posibles consecuencias, situaciones e incidencias para solucionarlas" dentro de un marco "de transparencia", al tiempo que ha destacado la importancia de la obra. Por último, el PSOE ha criticado la gestión de la Junta y ha lamentado el "cierre de colegios".

Por su parte, la concejala del Área de Servicios Operativos, Teresa Porras, ha explicado que ya han mantenido reuniones tanto con la Junta como con la comunidad educativa y ha rechazado las críticas de la oposición".

Ha incidido en que es un tema técnico y no político. "Claros hemos sido, hemos tenido reuniones, informado...", ha dicho, pero ha señalado que "no podemos tomar decisiones donde este Ayuntamiento no tiene competencias", por lo que ha propuesto una enmienda, que ha sido aceptada.