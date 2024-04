El pódcast 'Secador, qué calor’ y el ciclo de Paula Bonet abren su segunda temporada en La Térmica de Málaga

MÁLAGA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esta próxima semana abren su segunda temporada en La Térmica de Málaga los ciclos 'Secador, qué calor' y 'Somos como miramos' después del "éxito" cosechado el pasado trimestre. En concreto, este martes regresan la artista Xenon Spain y el periodista Iván Gelibter con su formato híbrido entre el pódcast y la tertulia, un programa donde los presentadores intercambian opiniones con los invitados y el público sobre diversos temas que transitan desde el amor, la fama, el activismo Lgtbiq+ o el mundo del corazón.

El maquillador y peluquero de 'celebrities' Alberto Dugarte será el primer invitado de este particular salón de belleza en el que fluye la conversación de una "manera desenfadada". El aforo está limitado a 90 personas para garantizar el ambiente cercano que requiere el formato, y las entradas, a beneficio de la Fuensocial Asociación, ya están a la venta. 'Secador, qué calor' volverá el 21 de mayo con la drag queen y cantante Supremme de Luxe y el 18 de junio con un invitado sorpresa, según ha detallado la Diputación de Málaga en un comunicado.

Según la biografía detallada por la Diputación de Málaga en una nota, Dugarte es un artista "inquieto" desde muy joven. Ha obtenido la Medalla de Oro por el Mérito al trabajo debido a su labor de estilismo con algunos de los rostros "más famosos del país". Su galardón más reciente ha sido el Premio Gaudí Beauty Awards en 2024. Actualmente, trabaja como director de Peluquería y Maquillaje en teatro, cine, televisión y editoriales de moda, lo que compagina con su faceta como profesor de maquillaje.

Por otro lado, el jueves 25 de abril, vuelve 'Somos como miramos', el ciclo dirigido por Paula Bonet que aúna literatura y pintura. Mediante conversaciones entre autoras, lecturas de textos y pintura en directo, "busca enseñarnos cómo la mirada influye en el pensamiento". En este primer encuentro de la nueva temporada, acompañarán a Bonet la escritora Nathalie Léger y la periodista, editora y también escritora Anna Starobinets.

La propia Bonet conduce el evento en el que las autoras charlarán acerca de cómo las imágenes influyen en sus textos, tomando como referencia varios ejemplos. Sobre la mesa del coloquio el público podrá visionar en las pantallas de la sala las notas, dibujos y pinturas que irá tomando Paula en sus cuadernos durante la sesión. Las entradas, a beneficio de la Plataforma Violencia Cero, ya están a la venta en la web https://shorturl.at/vMV58.

Léger es escritora, editora, comisaria de arte y directora ejecutiva del Instituto de Archivos Editoriales Contemporáneos (Institut mémoires de l'édition contemporaine). Entre 2008 y 2018 publicó una trilogía conceptual sobre la vida de las mujeres 'La Exposición' (2008), sobre la condesa de Castiglione; 'Supplément à la vie de Barbara Loden' (2012), dedicada a la actriz y directora estadounidense Barbara Loden y galardonado con el Prix du Livre Inter; 'El vestido Blanco' (2018), sobre Pippa Bacca.

Además, Anna Starobinets es licenciada en Filología por la Universidad Estatal de Moscú. Actualmente ejerce como periodista en Russki Reporter, después de haber trabajado como crítica, reportera y editora en diarios rusos principales como Gazeta, Argumenty i Fakty o Expert. Es conocida como "la Stephen King rusa". Con tan solo veintisiete años, publicó su primer libro, 'Una edad difícil' (2005), al que le siguieron Refugio 3/9 (2006); 'El vivo' (2011), ganadora del Utopiales European Award en 2016 y la distinción ucraniana International Assembly of Sci-fi 'The Portal'; 'La glándula de Ícaro' (2013; Impedimenta, 2023), 'National Best Seller Prize de Rusia'; 'Catlantis' (2015), 'Libro del Año para The Observer y The Telegraph en el Reino Unido; y 'Tienes que mirar' (2017; Impedimenta, 2021), considerado 'Libro del año' por El País, Telva, ELLE, Esquire y Forbes.