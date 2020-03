El poeta Mariano Peyrou protagoniza una nueva cita del ciclo de jazz y poesía de la Diputación de Málaga

MÁLAGA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Tecleando el misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas', el ciclo poético-musical organizado por el Centro del 27 de la Diputación de Málaga, celebra este miércoles una nueva cita en la terraza del Hotel Molina Lario de la capital malagueña con el poeta Mariano Peyrou como protagonista.

A partir de las 20.00 horas, Peyrou recitará una selección de sus poemas con el acompañamiento musical de la banda de jazz formada por el pianista Daniel Amat, el saxofonista Pablo García Vega, el contrabajista Francis Posé y el batería Ramón López. La entrada es libre hasta completar aforo.

Peyrou es saxofonista y licenciado en Antropología Social. Vive en Madrid, donde trabaja como profesor de escritura creativa, historia del jazz y estética de la música, según han informado desde la Diputación en un comunicado.

Ha publicado los libros de poemas 'La voluntad de equilibrio' (Fundación María del Villar, 2000), 'A veces transparente' (Bartleby Editores, 2004), 'La sal' (Pre-Textos, 2005), 'Estudio de lo visible' (Pre-Textos, 2007), 'Temperatura voz' (Pre-Textos, 2010), 'Niños enamorados' (Pre-Textos, 2015), 'El año del cangrejo' (Pre-Textos, 2017) y 'Posibilidades en la sombra' (Pre-Textos, 2019).

En Argentina han aparecido las antologías de su obra 'De las cosas que caen' (Bajo la luna, 2004) y 'La unidad del dos' (EDUCC, 2004), y en Colombia se ha publicado 'La otra vida' (Universidad EAFIT, 2015).

También ha publicado una antología en portugués, 'O discurso opcional obrigatório' (Averno, 2009), y en italiano, 'Il Sale' (Raffaelli Editore, 2010), 'Temperatura voce' (Edizioni Fili d'Aquilone, 2013) y 'Bambini Innamorati' (Edizioni Fili d'Aquilone, 2018). En Inglaterra se publicó en 2019 'The Year of the Crab' en la editorial Shearsman.

Asimismo, es autor de tres libros de narrativa: la colección de relatos 'La tristeza de las fiestas' (Pre-Textos, 2014) y las novelas 'De los otros' (Sexto Piso, 2016) y 'Los nombres de las cosas' (Sexto Piso, 2019). Ha traducido a William Gaddis y Louise Glück.

Por su parte, Daniel Amat ha sido descrito por los críticos como "uno de los grandes pianistas actuales del jazz universal". Nacido en Cuba e influido por su padre Pancho Amat, uno de los intérpretes principales de la isla, dominó muy pronto los ritmos característicos cubanos como el son, el changüí, el danzón o la trova.

Entró en contacto con la música clásica y el jazz en la Escuela Nacional de Música de La Habana, donde se graduó como pianista clásico y profesor. Posteriormente ha desarrollado una carrera internacional.

Su primer CD, 'El piano que llevo dentro', recibió el Premio Cubadisco 2005 en la categoría de Música Instrumental. Su disco 'Hermano', grabado junto al contrabajista malagueño Francis Posé, ha sido presentado en el centro cultural MVA de la Diputación de Málaga y ha visitado varios municipios malagueños de la mano de esta institución.

Asimismo, el saxofonista Pablo García Vega , titulado en el Conservatorio de Málaga, ha realizado una notable labor docente y divulgativa por toda España. Es director de la Escuela de Música de Alhaurín de la Torre (Málaga) y promotor de conciertos de jazz y flamenco.

Ha trabajado en numerosos proyectos de Big Band y cuartetos de jazz, ha tocado en musicales como 'Bonnie and Clyde', 'Grease', 'Musichall' y 'The Rat Pack', ha participado en festivales de jazz y dirige el prestigioso Seminario Internacional de Jazz de Alhaurín de la Torre desde hace más de una década.

Francis Posé, por su parte, es un veterano contrabajista malagueño, se licenció en el Conservatorio de esta ciudad y cuenta con una rica experiencia en torno al encuentro del jazz con otros géneros, como el flamenco (en cuya fusión con el jazz es un artista de referencia), el calipso, el tango o el blues. Durante años ha liderado el Francis Posé Trío, con el que ha realizado numerosas actuaciones presentando su primer disco, 'María'.

Ramón López nació en Alicante y formó parte de grupos locales hasta que decidió instalarse en París, donde se incorporó a la escena del jazz francés. Paralelamente se interesó por la música india e impartió clases de música india en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París.

El primer disco a su nombre, un solo de batería, apareció en el sello británico Leo Records. Desde entonces ha grabado un centenar de discos. Fue el batería de la Orchestre National de Jazz dirigida por Didier Levallet, y ha colaborado en discos o en conciertos con muchos de los protagonistas de la vanguardia jazzística y actuado en conciertos y festivales por todo el mundo. En 2008, el Gobierno francés le nombró Caballero de las Artes y las Letras.