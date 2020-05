La Policía Local de Málaga denuncia a 320 personas desde el viernes por incumplir medidas derivadas del estado de alarma

Sancionadas numerosas personas por la celebración de fiestas y reuniones no permitidas y por beber en la calle

MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha denunciado desde las 07.00 horas del viernes a las 07.00 horas de este lunes a 320 personas por incumplir las medidas preventivas derivadas del estado de alarma, siendo un total de 7.770 desde que comenzaran a aplicarse las medidas.

Además, a los datos de días atrás, hay que añadir cuatro denuncias por el incumplimiento de las medidas exigidas en las salidas con niños, lo que eleva a un total de 49 denuncias por este motivo desde que se permitiera la salida de menores de 14 años. Durante estas tres jornadas no se ha producido ninguna detención, por lo que el número se mantiene en 13 personas arrestada.

En estos días han sido numerosas las sanciones por la celebración de fiestas y reuniones no permitidas así como por beber en la calle, según ha indicado la Policía Local en un comunicado.

En este sentido, en la madrugada del viernes al sábado, se actuó en tres viviendas en las que tenían música puesta a alto volumen, siendo denunciados los respectivos responsables por infringir la ordenanza de Convivencia municipal. Así, en calle Albacete se denunció a una persona, en calle Eugenio Gross a tres y en calle Borodin a otras cuatro.

En el caso de calle Borodin, además, se da la circunstancia agravante de que la madrugada siguiente, del sábado al domingo 17, volvieron a realizar una nueva fiesta en el mismo piso. Sobre las 05.05 horas fueron denunciadas tres personas, entre las que se encontraba la responsable del inmueble, que fue denunciada por desobediencia grave al decreto de estado de alarma, además de, una vez más, por la ordenanza de convivencia por los ruidos inadmisibles.

El viernes, sobre las 20.40 horas, cuatro policías locales que patrullaban a pie vigilando el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso fueron requeridos por varios usuarios que paseaban o hacían deporte por la zona, informándoles de que en la terraza exterior de un establecimiento hotelero había varias personas consumiendo.

Tras desplazarse al lugar, los policías locales comprobaron la veracidad del requerimiento, comprobando que no mantenían la preceptiva distancia de seguridad, identificando al responsable del establecimiento y procediendo a sancionarlo por incumplir el artículo 10 del decreto de estado de alarma por no realizar las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, de hostelería y restauración. Asimismo, los agentes identificaron y denunciaron a tres clientes por consumir bebidas y no respetar las medidas y distancia de seguridad.

También el viernes por la tarde se denunció a seis personas que se encontraban reunidas incumpliendo el real decreto de estado de alarma en calle Lucía Van Dulken.

Pasada la medianoche del sábado al domingo también fueron propuestas para sanción cuatro personas que estaban reunidas en la avenida Jorge Silvela, dos de ellos menores de edad que fueron acompañados a sus domicilios, donde sus progenitores se hicieron cargo de los mismos. Ya de madrugada, sobre las 05.30 horas, cinco personas fueron sancionadas por agentes de la Policía Local de Málaga al ser sorprendidas incumpliendo el decreto de estado de alarma en la plaza de la Constitución.

Este pasado domingo, sobre las 12.30 horas, una dotación del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local de Málaga denunció a cinco personas en calle Cirilo Salinas. Y en la medianoche del sábado al domingo 17, policías locales identificaron y denunciaron a seis jóvenes que estaban haciendo botellón en la zona de monte de calle La Era.

OTROS INCUMPLIMIENTOS

Durante la tarde del pasado viernes 15 se sorprendió y denunció a cinco personas que estaban jugando al fútbol sala en las pistas que hay en calle Alcalde de las Peñas Rodríguez sin respetar las medidas de seguridad.

Ese mismo día, sobre las 23.00 horas se denunció a un individuo de 40 años que incumplía el decreto a la vez que golpeaba los aparatos de gimnasia ubicados en avenida Velázquez.

El sábado, sobre las 12.30 horas, dos personas fueron denunciadas tras ser sorprendidas bañándose en la playa por la zona del paseo marítimo Antonio Machado.

Según los datos de la Policía Local de Málaga, ya son 1.798 los vehículos que han sido interceptados por estos agentes locales tras comprobar que estaban circulando de forma indebida, ya que dicha conducción no estaba motivada por ninguna de las excepciones que así lo facultan. La cifra de estos tres días es de 26 vehículos.

Fruto de las actuaciones policiales, hasta las 07.00 horas de este lunes, han sido identificadas un total de 58.982 personas, sumando las 1.652 identificaciones desde el pasado viernes 15 de mayo.

OPERACIÓN JAULA

Además, como cada fin de semana desde el pasado 19 de marzo, se ha desarrollado la Operación Jaula, que se lleva a cabo conjuntamente con Guardia Civil y Policía Nacional, para evitar los desplazamientos indebidos a segundas residencias.

La Policía Local de Málaga ha participado activamente cada fin de semana, fruto de las actuaciones que se han practicado desde viernes 15 de mayo, se han controlado un total de 834 vehículos, lo que da una cifra global de 14.284 vehículos desde que comenzase la Operación Jaula, de los que fueron interceptados por incumplir las medidas preventivas un total de 28 durante este fin de semana, y en total son 882.