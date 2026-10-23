La Policía Nacional detecta en Málaga una adopción ilegal de un bebé de seis meses y detiene a tres personas

Grupo Grume Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detectado y actuado en una adopción ilegal de un bebé de seis meses entre dos parejas. De la investigación han resultado detenidas tres personas: los padres biológicos de la menor y un intermediario.

Las personas que se hicieron cargo de la niña se presentaron ante los servicios sociales de Campanillas, en Málaga capital, más de una semana después de acogerla, alegando que la misma le había sido entregada en Alicante por la madre biológica pues "o la regalaban o la tiraban a la basura", ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, un mes más tarde de que los adoptantes se presentaran en los servicios sociales, los padres biológicos de la menor denunciaron falsamente en Cartagena --localidad en la que viven-- que su bebé había sido secuestrado por unos encapuchados.

La investigación se ha desarrollado de forma conjunta entre el Grume-UFAM de Málaga y el Grupo III de UDEV Cartagena, ciudad donde se han producido las tres detenciones.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Cuando los agentes de Grume-UFAM de Málaga tuvieron conocimiento de los hechos practicaron una primera toma de declaración a la pareja que había custodiado al bebé. La misma manifestó ante los agentes que le había sido entregada días antes en la ciudad de Alicante por parte de dos personas, la madre biológica y un intermediario, quien las habría puesto en contacto para concertar y efectuar la entrega de la menor.

Estas personas alegaron que, tras más de 15 años intentando ser padres sin lograrlo, se les ofreció la posibilidad de criar a una niña puesto que su madre padecía problemas mentales y amenazaba con tirarla a la basura.

Ante estos hechos, y siempre bajo su testimonio, decidieron acogerla, observando cuando les fue entregada que la misma presentaba signos evidentes de malos tratos y desnutrición, alegando la supuesta madre biológica que era el padre quien le había causado las lesiones.

Se trasladaron, junto a la menor, a Málaga donde comenzaron a hacer una vida normal. Durante este periodo de tiempo tenían contacto, mediante mensajería instantánea, con la madre, a la que le mandaban fotos de la pequeña para que viera que se encontraba en perfecto estado.

Posteriormente, estas conversaciones empezaron a tensarse ante reclamaciones y reproches, por lo que los padres de acogida decidieron, una semana más tarde, personarse en los servicios sociales para poner en conocimiento lo ocurrido. Pareja, a la que se le imputan delitos contra las relaciones familiares bajo la figura de investigados no detenidos.

Desde el Grume de la Comisaría Provincial de Málaga, y ante la situación de desamparo de la menor, de tan solo seis meses, los agentes contactaron con el Servicio de Protección al Menor de la Junta de Andalucía para iniciar de manera urgente el procedimiento de desamparo y para que se le asignara una familia de acogida provisional.

Paralelamente, los policías analizaron las conversaciones entre los implicados y obtuvieron informaciones aclarativas sobre el entorno familiar de la menor en localidades murcianas de Jumilla y Cartagena, manteniendo los oportunos contactos con el Servicio de Protección y Tutela de Menores de la Región de Murcia, así como con el Hospital de Yecla donde la menor había nacido.

LOS PADRES BIOLÓGICOS DENUNCIARON UN FALSO SECUESTRO

Durante este tiempo nadie había denunciado la desaparición de la menor. Sin embargo, un mes después de que la pequeña fuera entregada a las autoridades por la pareja de Málaga, los padres biológicos interpusieron una denuncia falsa por desaparición en Cartagena.

En la misma, alegaron que su hija habría sido secuestrada en la barriada de las Seiscientas (Virgen de la Caridad) de Cartagena, relatando que un grupo de personas encapuchadas les golpeó para robarle a su niña y les amenazaron para que no denunciaran el secuestro, añadiendo a su relato que sabían que la misma estaba en Málaga.

Los investigadores de Cartagena realizaron las comprobaciones pertinentes y comprobaron que la menor había sido entregada a la entidad pública de protección, estando ya con una familia de acogida provisional.

Ante la falsedad de la denuncia, y con las pesquisas que ya se habían recabado por parte de los agentes de Málaga, se procedió a la detención de tres personas, como son los padres biológicos --de 23 y 37 años-- detenidos por delitos contra las relaciones familiares, contra los derechos y deberes familiares, malos tratos en el ámbito familiar y contra la administración de la justicia; y el intermediario --un varón de 38 años-- al que se le imputa un delito contra las relaciones familiares. La pareja "adoptante" han sido investigados no detenidos por estos mismos hechos.