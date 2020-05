PP asegura que el Gobierno de Sánchez "vuelve a castigar" a Andalucía al no pasar de fase a Málaga y Granada

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, ha criticado este sábado que "el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a castigar y a perjudicar a Andalucía al aplicar el criterio provincial para pasar a la fase uno" a diferencia de otras comunidades en las que se ha aplicado el criterio del distrito sanitario.

Nieto ha recordado que en Andalucía 30 de los 33 distritos sanitarios cumplen con los parámetros establecidos por el Ministerio de Sanidad para pasar de fase y que, sin embargo, "aunque Sánchez hable de cogobernanza, ha impuesto unilateralmente la permanencia en la fase cero a dos provincias completas, Málaga y Granada".

Además, ha apuntado que "hay un agravio comparativo claro de Málaga y Granada respecto a otras comunidades uniprovinciales como Navarra o Cantabria con peores resultados; o como Valencia o Cataluña, donde sí se ha adoptado el criterio del distrito sanitario".

Así, ha pedido al PSOE-A que aclare si comparte esta decisión del Gobierno de Sánchez, y que "explique a los pequeños negocios turísticos de la Alpujarra y a los empresarios de la Costa del Sol por qué teniendo mejores datos que comunidades como La Rioja no pueden pasar de fase y activar su funcionamiento".

Nieto ha reprochado al PSOE que esté haciendo una "gestión ideológica" de la crisis del Covid-19 y reclamó a los socialistas andaluces que "en lugar de seguir insultando, cuestionando y criticando al gobierno de la Junta de Andalucía, dé la cara y diga si está de parte de los andaluces o si apoya y aplaude la estrategia de castigo a los andaluces del Gobierno de España".

Para el dirigente 'popular' "se trata de un nuevo agravio más que se suma a los problemas de financiación; al cambio de criterio en la financiación de la Sanidad; al engaño de los 1.000 millones de fondos Feder que ya tenía Andalucía y que sin embargo la ministra de Hacienda anunció como fondos extra; o al robo de los 430 millones para políticas activas de empleo".

"No entendemos que se castigue a los andaluces precisamente por hacer las cosas bien; ésas son las formas en las que trabaja el PSOE y los andaluces le pedimos respuestas. Que no nos castigue, y si no nos dan lo que nos corresponde, al menos que no nos quite lo que nos hemos ganado", ha concluído.