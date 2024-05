PP critica que "el abandono de Sánchez" a Málaga "suma y sigue" con los retrasos en trenes de Media Distancia

ANTEQUERA (MÁLAGA), 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este martes el "suma y sigue" del Gobierno de España con su "abandono" a los servicios ferroviarios de la provincia malagueña, al que se añade ahora la "condena al tren de Media Distancia entre Málaga y Sevilla y entre Antequera y Algeciras, que verán incrementados en 25 minutos los tiempos de viaje a partir del próximo sábado, 18 de mayo.

"No hay derecho a que los malagueños suframos este Gobierno chapucero que condena a nuestra provincia agraviándola con respecto a otros territorios", ha subrayado el dirigente 'popular' en rueda de prensa.

Así, ha ironizado con que Renfe justifique la modificación de las horas de salida y llegada a destino, así como por las estaciones intermedias "para ofrecer al viajero fiabilidad y garantizar el cumplimiento de los horarios programados". "Como no pueden cumplir los horarios actuales, algo que desde el PP llevamos denunciando varios años, se escudan ahora en ese incremento del viaje porque son incapaces de llegar a tiempo", ha lamentado.

Carmona ha incidido en que la "desvergüenza y la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez es máxima" y ha insistido en que "son demoras que afectan a miles de ciudadanos que a diario necesitan coger el tren para ir a sus lugares de trabajo o estudio". "Con esta nueva demora anunciada, quienes van a Sevilla o vienen a Málaga tardarán, de media, tres horas y 20 minutos", ha explicado.

En este punto, ha aludido a los retrasos de la construcción del baipás de Almodóvar del Río, en Córdoba, que es la que permitirá reducir el trayecto entre Málaga y Sevilla y ha pedido explicaciones al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre esta obra. Además, le ha exigido "que se ponga a trabajar de una vez por todas para solucionar los problemas de movilidad en este país y en esta provincia".

El secretario general de los 'populares' malagueños ha reclamado al Ejecutivo de PSOE y Sumar que "garantice un servicio público de calidad" como son las conexiones ferroviarias. "No vamos a callarnos ni a dejar de poner en evidencia este maltrato a Málaga, no sólo no quieren hacer el tren de Málaga a Algeciras pasando por Marbella y Estepona, sino que con tantas cancelaciones y retrasos en los servicios ferroviarios actuales lo que están haciendo es aburrir a los ciudadanos, muchos de los cuales han tenido que volver a coger el coche por la incompetencia de este Gobierno, que no pone ni una solución", ha afeado.

Igualmente, ha recordado los problemas en la línea que conecta Málaga y Antequera y a la población del norte de la provincia, así como al enlace directo con trenes Avant entre Granada y Málaga, "con supresiones motivadas por averías o falta de material rodante, los retrasos en los AVE, los problemas en los Cercanías", etcétera.

"Ahora Renfe nos anuncia que los trenes de Media Distancia que van de Málaga a Sevilla y de Antequera a Algeciras llegarán más tarde a su destino, 25 minutos nada más y nada menos", ha reiterado Carmona, quien ha agregado que estas situaciones "están perjudicando a muchos ciudadanos y deteriorando la imagen de nuestro sistema ferroviario que siempre ha sido un modelo para otros países, pero Sánchez y Puente están más en otras cosas que en solucionar lo que de verdad importa a los españoles".

En este marco, Carmona ha animado a los antequeranos y a los malagueños a que acudan el próximo domingo, 19 de mayo, al acto que el PP organiza en la plaza de La Constitución de la capital, a partir de las 11.00 horas, "para decirle a Pedro Sánchez que basta ya de agravios a Málaga para beneficiar a otros territorios".

El acto, que contará con la participación de los presidentes del PP nacional y andaluz, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, además de los alcaldes y alcaldesas 'populares' de la provincia, servirá también para conmemorar el primer aniversario de las elecciones municipales del pasado año, dando el pistoletazo de salida a la precampaña de las europeas del próximo 9 de junio.