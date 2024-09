El PP critica "una incidencia ferroviaria cada 48 horas en Málaga este verano"

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha lamentado este lunes el "caos ferroviario generalizado que hemos sufrido este verano, con especial incidencia en Andalucía y en Málaga" y ha señalado que "la provincia ha superado las 30 incidencias ferroviarias desde mediados del mes de junio, lo que se traduce prácticamente en una cada 48 horas".

Así lo ha expuesto Navarro durante la reunión del primer Comité de Dirección del recién inaugurado curso político, donde la formación "fijará las prioridades de la acción política y diseñará las estrategias de cara a ese contacto permanente con la ciudadanía y agentes sociales a lo largo de los próximos meses", ha explicado.

La presidenta provincial 'popular' ha criticado que "la falta de mantenimiento, de inversiones y la ausencia de nuevas conexiones ferroviarias proyectadas" tienen "un impacto negativo sobre la vertebración de Andalucía y del resto del país", al tiempo que ha añadido que "el abandono del transporte ferroviario y el bloqueo a Talgo son el botón de muestra del desprecio de Sánchez a España".

La dirigente 'popular', que ha subrayado "la mala imagen que los continuos fallos, averías y cancelaciones del Cercanías, el Media Distancia y la línea de AVE que conecta Málaga y Madrid --el que más retrasos acumula de España-- ofrecen sobre un destino turístico de primer orden como esta provincia".

Así, ha reivindicado el crecimiento de Málaga en términos poblacionales y de empleo y ha aludido a la creación histórica de 50.000 puestos de trabajo durante el segundo trimestre del año. En este punto, ha advertido del "abandono inversor del Gobierno de Sánchez en la provincia desde hace seis años".

En relación con la industria del transporte ferroviario, la dirigente 'popular' ha aseverado que la política que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "está siguiendo con la empresa Talgo demuestra este desinterés y desprecio de Pedro Sánchez al conjunto de España", alegando que Talgo ha sido un referente en la fabricación y exportación de trenes dentro y fuera de nuestro país.

"Ahora tenemos una empresa que necesita pulmón financiero para abordar los encargos de otros países y que lleva pidiendo desde hace meses un socio capitalista", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que "un sector estratégico no puede estar en manos de cualquiera, pero lo que no puede hacer el Gobierno es vetar a inversores y no plantear alternativas".

Ha agregado que "un Gobierno responsable busca inversores, como ha hecho Juanma Moreno yendo a China para traer empleo y riqueza a Andalucía; o se hace cargo de la empresa, una opción altamente improbable cuando el Gobierno no puede hacerse cargo ni de las empresas públicas que sustentan el transporte ferroviario, como ADIF y Renfe".

Al respecto, ha apostillado Navarro, "subyace la falta de visión y de sentido de Estado que se puede llevar por delante oportunidades y expectativas de futuro", marco en el que ha cuestionado "qué nos espera si además se rompe ese equilibrio fiscal que pretende el cupo catalán".

"El cupo catalán hace temblar a los cimientos del propio PSOE y Sánchez quiere aprovechar esas críticas internas para convocar un congreso, en su intento de convencer a los españoles de que esa es la normalización de la vida política en España; pero los españoles no necesitamos un congreso del PSOE, sino que Sánchez convoque elecciones generales para expresar alto y claro el rechazo a sus políticas de desigualdad y desequilibrio", ha apostillado.

Así, ha reprochado a Juan Espadas que defienda el cupo catalán, calificando de "contradictorio" que, "al mismo tiempo, pida a Juanma Moreno una reunión para hablar de financiación". "Si Espadas pide una reunión a Juanma Moreno para convencerle del cupo catalán, tendrá que desistir de esa idea, porque Sánchez no va a pagar el sillón de Illa del bolsillo de todos los españoles", ha abundado.

"Desde el PP lo decimos alto y claro y defenderemos con uñas y dientes los recursos de Andalucía como la comunidad autónoma más poblada; merecemos el tratamiento a la altura de estas circunstancias", ha concluido.