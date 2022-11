El PP exige al Gobierno que “detenga el desmantelamiento ferroviario de la provincia de Málaga” ante la huelga de Renfe

MÁLAGA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido este martes al Gobierno central, en el contexto de las jornadas de huelga convocadas en Renfe por el sindicato CGT, que "detenga el desmantelamiento ferroviario de la provincia".

"Ante al abandono del Gobierno de Sánchez al transporte ferroviario de la provincia, el PP apuesta por el tren como alternativa sostenible al vehículo privado como medio de transporte", ha subrayado Ortega, señalando que "para que Málaga siga creciendo, debemos hacerlo de un modo sostenible haciendo frente a los dos principales déficits que tiene la provincia, que son la movilidad y el agua".

"No se puede tener un Ministerio de Transición Ecológica y obligarnos a que la única alternativa sea el vehículo privado", ha recalcado el coordinador general del PP malagueño, quien lamenta que "el Gobierno no solo no ayuda con la movilidad de una de las zonas más pujantes del país, sino que rema en contra", según han detallado desde el partido en un comunicado.

Además, ha añadido que "el Gobierno de Sánchez se está forrando manteniendo el vehículo privado como única alternativa de medio de transporte", y afirma que "esto se debe a que el precio de los combustibles sigue por las nubes debido a una inflación desbocada a la que el Ejecutivo sigue sin saber poner remedio".

Respecto a los servicios de AVE en la provincia, ha recordado que "hace unas semanas el Gobierno de España volvió a dar muestras de una grave falta de previsión y dejadez debido a la ausencia de plazas en los trenes entre Málaga y Madrid los fines de semana". "El Ejecutivo está cometiendo un agravio con la provincia, porque no existen otras zonas costeras en España con estos problemas de frecuencias de AVE", ha criticado.

Por otro lado, Ortega también ha exigido al Gobierno que "restituya las frecuencias de los trenes AVE", indicando que "pone la excusa de la falta de maquinistas, pero la realidad es la falta de inversión y la nefasta gestión, como ya ocurrió con el servicio de Cercanías el año pasado".

De este modo, ha comentado que "no hay conurbación como la de Málaga con menos alternativas de transporte", y es que, a su juicio, "los malagueños estamos sufriendo un Gobierno de España antirraíles en el momento en el que la mejor opción es el transporte ferroviario".

"No hay transporte más sostenible que el tren", ha destacado, motivo por el cual ha reivindicado la necesidad de apostar por el proyecto del tren litoral, "una actuación que encaja perfectamente en el perfil de las inversiones de los fondos Next Generation". Al respecto, ha lamentado que el Gobierno central "deje pasar la oportunidad que suponen estos fondos de reconstrucción", señalando que "están previstos para actuaciones sostenibles como esta".

En esta misma línea, ha apuntado que "esos fondos europeos no se pueden destinar a ninguna obra porque el Ejecutivo no ha realizado ni los estudios previos para poder presupuestar los proyectos", ha lamentado Ortega, asegurando que "esto es otra muestra clara de la dejadez y la incompetencia del Gobierno de Sánchez".

Por último, ha advertido que, dentro de la Costa del Sol, "hay una ciudad como Marbella que es la única de más de 100.000 habitantes de todo el país que no tiene conexión ferroviaria", por lo que ha insistido en que desde el PP "vamos a seguir reivindicando el tren como el medio de transporte más sostenible, y la movilidad del futuro", ha concluido.