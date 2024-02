PP exige a Sánchez que deje de ejerce como "juez" y se "desmarque claramente del ataque" de sus socios a magistrados

MÁLAGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de ejercer como "juez", de decir qué "es delito y qué no", y se "desmarque claramente del ataque" de sus socios de legislatura a los magistrados.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Bendodo ha indicado que hoy mismo el presidente del Gobierno se tiene que desmarcar "claramente del ataque a los jueces y a los fiscales" por parte de sus socios de gobierno de Junts, ERC o Podemos y pedir "perdón".

"La nitidez y diferencia entre los tres poderes debe ser cada vez mayor, y cuanto menor es, menos democracia tenemos, y cuando un presidente del Gobierno dicta sentencia, estamos mezclando el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial", según Bendodo, quien ha asegurado que Sánchez "ahora mismo es cómplice de este linchamiento a los jueces y eso no se puede permitir".

Ha criticado que Pedro Sánchez pretenda ejercer de "juez porque también dicta cuándo es delito y cuándo no o cuándo es terrorismo y cuándo no". "A Sánchez ya no le basta con ser presidente del Gobierno, sino que ahora dice que los actos violentos en Cataluña que todos vimos en televisión, con las calles ardiendo o las agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aquellos días fatídicos no son delitos de terrorismo", según el dirigente popular.

Ha recordado que antes de necesitar a los independentistas como socios, el presidente decía que "sí era delito de terrorismo", pero ahora ya "no lo es porque le hacen falta los votos de Junts para seguir sentado en el sillón de la Moncloa". "Sánchez gobierna o intenta gobernar; también pone sentencias, y permite al mismo tiempo el insulto sistemático al conjunto de los jueces", ha apuntado.

En relación con la Ley de amnistía, ha indicado que Sánchez ya "no es el que indulta a los independentistas, sino que ahora está pidiendo hacer la amnistía a los independentistas". "Ahora es (Carles) Puigdemont el que está toreando a Sánchez y juega a indultarlo un día sí y otro no, y a perdonarle un día la vida y otro se lo piensa, como vemos cada pleno en las votaciones del Congreso de los Diputados", ha señalado.

Para Bendodo, esto es "pitorrearse" de España y de los españoles", y Sánchez está entrando "en un callejón sin salida y no va a tener margen ni para avanzar ni para retroceder", que a lo que "el independentismo está llevando a la gobernabilidad de nuestro país".

Ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez ya sólo se dedica a la "subsistencia porque no sabe si mañana el independentismo que quiere romper la unidad de España le va a desalojar de la Moncloa". "Esto es dramático porque un país como España no puede permitirse un Gobierno en punto muerto, que solo está pendiente de Puigdemont, de cómo se va a levantar esa mañana, de si se le va a boicotear o no, o de si se va a votar una ley o no".

En su opinión, "no hay un proyecto de país, sino que al final, es un proyecto de subsistencia que se renueva cada día en función de las negociaciones con el independentismo y los herederos de ETA". "Es, en definitiva, un proyecto personal de Pedro Sánchez para sobrevivir lo que pueda en el cargo a costa de perjudicar gravemente al conjunto de los españoles", según Bendodo, para quien, con el presidente del Gobierno, la amnistía "tiene un precio, que es amparar al terrorismo, pero Junts tiene otro, que es humillar a Sánchez y al conjunto de los españoles".