PP invita a Sánchez a venir el sábado a Andalucía en AVE "para vivir la incertidumbre de si llegará a tiempo a su mitin"

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PPde Málaga Jéssica Trujillo en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Jéssica Trujillo ha invitado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a venir a Andalucía este sábado en AVE para que puede vivir en primera persona la incertidumbre de si llegará a tiempo al mitin del PSOE previsto en Dos Hermanas (Sevilla)".

Así, ha animado al dirigente socialista a "ponerse en la piel de miles de andaluces" que "han visto degradado un servicio que hasta hace unos años era de excelencia, hasta el punto de que el trayecto entre Málaga y Madrid ha perdido un 47% de usuarios en el primer semestre de este año".

Trujillo ha criticado en un comunicado que la línea que une la capital de España y la hispalense "acumula 22 puntos de velocidad reducida por problemas en las vías", mientras que la infraestructura malagueña "eleva esta limitación a 30 puntos, lo nunca visto por la falta de inversión y mantenimiento del Ministerio que dirige Óscar Puente".

"Que se venga con tiempo, eso sí", ha aconsejado Trujillo, que ha recordado que ha sido el Gobierno socialista de Sánchez "el que, en 2024, eliminó las indemnizaciones que la Alta Velocidad venía ofreciendo por retrasos de 15 y 30 minutos, rebajando tristemente el compromiso de puntualidad y la imagen de un servicio que representaba la marca España hasta que el PSOE llegó a la Moncloa".

Además, ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez que "lleve ocho años sin ejecutar ni una sola mejora en la red ferroviaria de la provincia, apuntando especialmente a la saturación del Cercanías".

Al respecto, ha criticado que esta "mala gestión" se traduce en un "trasvase de viajeros del tren a carreteras también colapsadas, como la A-7".

En este sentido, ha lamentado que el "mal funcionamiento" del AVE, del Cercanías y de la Media Distancia, todos ellos competencia del Gobierno central, "se traduce en que ciudades como Sevilla hayan perdido en los últimos años dos millones de viajeros, mientras que Málaga también ha restado un millón de usuarios por la nefasta gestión de Sánchez y Puente", ha concluido.