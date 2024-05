PP de Málaga acusa a Gobierno de “no mover ni un dedo” en seis años para avanzar en el soterramiento del tren del puerto

MÁLAGA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado por el PP de Málaga Mario Cortés ha acusado este miércoles al Gobierno de España de "no mover ni un dedo" en seis años para avanzar en el soterramiento del tren del puerto de la ciudad, un proyecto que "activaría la economía productiva tanto de la capital como de la provincia".

Junto a la portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y el vicesecretario de Movilidad de la formación, Andrés Gutiérrez Istria, el diputado 'popular' ha criticado que el "abandono" de este proyecto es otra muestra del "agravio total a Málaga por parte de Sánchez", que se suma a otros que está sufriendo la provincia en materia de movilidad por parte del Ejecutivo central.

Cortés ha recordado que el Gobierno socialista reconoció en una respuesta parlamentaria "que no había hecho absolutamente nada desde 2018, ni siquiera potenciar el estudio previo de cómo lograr el trazado soterrado" de estas vías y ha puesto como ejemplo de esa "inacción socialista" lo ocurrido con el Puerto Seco de Antequera, "recién inaugurado gracias al impulso dado por el PP en la Junta de Andalucía tras 15 años de incumplimientos por parte del PSOE".

"Esos son los dos modelos de gestión; los ciudadanos pueden contraponerlos y ver la apuesta que hace el PP por las infraestructuras que traen riqueza y empleo a nuestra provincia y la nula apuesta del PSOE por Málaga, que en vez de reivindicar ahora lo que reclamaban en la oposición miran para otro lado", ha sostenido.

Al respecto, ha recordado que el Ejecutivo "mantiene cerrado desde hace tres años el Centro Oceanográfico", cuya construcción finalizó en junio de 2021; además de ser "la única administración que se ha desmarcado" del proyecto del futuro Auditorio, que también se ubicará en el puerto y para el que sí han comprometido fondos desde el Ayuntamiento de la capital, la Diputación y la Junta de Andalucía.

En este punto, ha señalado que hace unos meses el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, "el mismo que dijo que no había estudios sobre el tren litoral pese a que llevamos hablando de él más de un siglo, afirmó en un medio de comunicación que se iban a iniciar los estudios junto al puerto de Málaga para soterrar el tren".

"Esto no es serio ni se lo cree nadie, máxime cuando no contamos con Presupuestos Generales para este 2024", ha dicho, incidiendo en que son "seis años negando esta actuación a los malagueños, incluso por escrito, con respuestas parlamentarias donde indicaban que no daba tiempo a acogerse a los primeros fondos europeos de recuperación y ahora dicen que van a empezar a estudiar si ejecutan el soterramiento del tren del puerto, sin plazos y sin presupuesto para contratar dicho estudio; otra mentira sobre mentira".

Según ha criticado, "no hay ni un solo proyecto por el que esté apostando el Gobierno socialista en nuestra provincia, ni uno solo; el abandono es feaciente", al tiempo que ha lamentado que "se niega a ejecutar este proyecto pero ni siquiera avanza en el estudio previo, cerrando también la puerta a que lo desarrolle el sector privado", marco en el que ha recordado que el anterior Gobierno del PP dejó el estudio informativo planteado.

Los 'populares' han subrayado que "no se creen nada de este Gobierno, que en materia ferroviaria abandona a esta tierra porque sólo tres de los 47 proyectos que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tienen en planificación están en Andalucía".

"Nos niegan las mejoras en el AVE, en el Cercanías y ahora en la Media Distancia pero sí se comprometen con otros territorios", ha afeado el diputado del PP, quien ha aludido a la modificación de los horarios de salida y llegada a destino y en las estaciones intermedias del Media Distancia entre Málaga y Sevilla y Antequera y Algeciras, que alargarán el viaje 25 minutos; así como el uso de trenes "más antiguos o de piezas usadas" para reparar los convoyes.

Al respecto, Cortés ha asegurado que esto ocurre "además, a las puertas de la temporada alta", por lo que ha pedido a los malagueños que salgan a la calle el próximo domingo, 19 de mayo, "para decir basta ya a Pedro Sánchez y sus socios".

"Es un despropósito y un agravio constante a Málaga en materia ferroviaria pero también en la lucha contra la sequía, en la mejora de playas, en la seguridad; son muchos aspectos que nos están negando y que sí dan a otros territorios para favorecer a los socios independentistas", ha subrayado, al tiempo que ha convocado a la ciudadanía a partir de las 11.00 horas este domingo en la Plaza de la Constitución, "para decir no a las políticas de Sánchez".