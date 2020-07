El PP de Málaga acusa al PSOE de querer "sembrar la inestabilidad en todas las instituciones"

MÁLAGA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, ha acusado al PSOE de "querer sembrar la inestabilidad en todas las instituciones" con el pacto propuesto para aislar políticamente al concejal en la capital y diputado provincial no adscrito Juan Cassá, ex de Ciudadanos; "con una propuesta de acuerdo que no tiene ni pies ni cabeza, que parte de una premisa falsa y que no aboga por el interés general de los malagueños, que lo que demandan y necesitan son gobiernos estables".

"No tienen credibilidad ninguna, más aún cuando ellos mismos saben que llevan meses buscando la fórmula para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento contra Paco de la Torre", ha criticado el portavoz de los 'populares' malagueños, quien ha insistido en que el Ayuntamiento de Málaga y en la Diputación "no hay ningún tránsfuga".

Así, ha dicho a los socialistas que "si quieren saber lo que es el transfuguismo, por si se les ha olvidado, que miren a Torremolinos, donde hay dos tránsfugas que sirven para sustentar la Alcaldía del PSOE".

A juicio de Carmona, la "obsesión" del líder del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, "por ver tránsfugas donde no los hay y obviar donde sí los hay es, o bien una muestra de cinismo político de categoría, o bien un mensaje velado a su compañero y alcalde de Torremolinos, que tras no haber ganado las elecciones municipales tuvo que recurrir al apoyo de tránsfugas para conservar la Alcaldía".

"De todos es conocida la rivalidad entre ambos por dirigir el PSOE malagueño, pero lo que no esperábamos es que utilizaran las instituciones en esa pugna", ha criticado Carmona, quien ha lamentado que el socialismo malagueño "en vez de estar volcado en la crisis sanitaria y en la reactivación económica y social de la provincia, sigue empeñado en dilapidar su decreciente capital político".

El dirigente del PP de Málaga ha reiterado que tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de la capital "existen sendos acuerdos de gobierno estables, que están permitiendo hacer un gran trabajo en un momento en el que los malagueños necesitan que demos lo mejor de nosotros mismos". Por tanto, ha confiado en que el PSOE ""sepa interpretar, al menos en esta ocasión, lo que de verdad espera la ciudadanía de los políticos".

"Es necesario que lo haga, porque su acción política ha convertido al PSOE en un foco de inestabilidad constante", ha advertido el dirigente 'popular', que ha restado credibilidad a cualquier propuesta socialista "el mismo día que se confirma el método del soborno para obtener una alcaldía", ha apuntado en relación con lo ocurrido en Cartaya (Huelva).