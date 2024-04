PP de Málaga critica "sectarismo" del Gobierno con tren de la Costa, el "proyecto ferroviario más importante de España"

MÁLAGA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado "el abandono" y el "sectarismo" del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, con Andalucía y con Málaga en materia ferroviaria y ha advertido de que el propio Ministerio de Transportes "pone de manifiesto en su planificación que margina y excluye" a Andalucía "para primar las inversiones en las comunidades con gobiernos independentistas o donde había, hasta el pasado año, gobiernos socialistas".

Así lo ha expuesto en rueda de prensa junto al secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, al tiempo que ha criticado "el veto" del Ejecutivo al tren de la Costa hasta Marbella, Estepona y Algeciras: "El Gobierno deja fuera el proyecto ferroviario más importante de España, el más necesario y urgente; el más rentable por los estudios de demanda; y el más antiguo, al llevar sobre la mesa más de un siglo".

"A cualquier andaluz le avergüenza y sonroja esta estrategia de planificación del Ejecutivo", ha manifestado Navarro y ha advertido de que "nos están hurtando la posibilidad de tener fondos europeos, como ya hizo Zapatero en 2011 cuando eliminó el tren litoral de la Red Transeuropea", ha explicado.

En este punto, la presidenta del PP malagueño, que ha lamentado que "solo tres de los 47 proyectos ferroviarios que tiene en estudio el Gobierno para los próximos años estén en Andalucía", ha asegurado que "esto es lo que ya sabíamos: que Sánchez y sus ministros dicen no a todo lo que venga a Andalucía y sí a todo lo que pidan los independentistas catalanes y vascos, o sus compañeros de partido".

Sobre el "agravio", la dirigente 'popular' ha abundado en que dicha planificación del Ministerio "sí contempla el tren de la costa valenciana, con un coste similar al nuestro pero con la mitad de pasajeros previstos" y ha recordado que "sólo llevar el tren hasta Marbella tendría 36 millones de viajeros al año, si bien ha recalcado la necesidad de llevarlo también hasta Estepona primero y luego al Campo de Gibraltar".

"No hay movilidad más sostenible, más económica y con más futuro que el tren", ha insistido, al tiempo que ha subrayado que "desde el PP de Málaga vamos a seguir reclamando este tren litoral que es un clamor de toda la sociedad malagueña; una reivindicación colectiva que trasciende al PP de Málaga y a esta provincia porque es un proyecto andaluz, tractor de oportunidades para toda la comunidad autónoma".

De igual modo, Navarro ha afirmado que "no vamos a entrar en las provocaciones del ministro Óscar Puente, ni en conflictos estériles entre territorios dentro de la comunidad autónoma" y ha alegado que "no se trata de elegir entre el tren hasta Estepona y Algeciras, el AVE Sevilla-Huelva-Algarve, o entre las rondas de circunvalación que necesitan Málaga y Sevilla, el metro de Granada o el AVE a Almería".

"No vamos a dar pábulo a las palabras imprudentes de Óscar Puente cada vez que tiene una propuesta sobre la mesa; el Gobierno no va a conseguir dividirnos al hacernos elegir entre un proyecto u otro; no renunciamos a ninguno tras seis años de abandono de Sánchez", ha insistido.

Por último, la presidenta de los 'populares' malagueños ha asegurado que "la formación provincial seguirá haciendo propuestas constructivas": "No nos van a bajar de este tren, ya que este déficit no atañe sólo a Málaga, sino a toda Andalucía. La conexión ferroviaria hasta Estepona y Algeciras debe estar entre las prioridades del Gobierno de España, no abandonado", ha concluido.