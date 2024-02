El PP de Málaga traslada a CSIF la propuesta de suspensión del peaje de la AP-7 hasta que haya tren de la Costa

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Málaga ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con representantes provinciales del sindicato CSIF dentro de la ronda de encuentros que la formación está llevando a cabo con partidos políticos y agentes sociales y económicos para alcanzar una Alianza por Málaga.

La cita, que se suma a las mantenidas previamente con PSOE, IU, la Confederación malagueña de Empresarios (CEM), CCOO y UGT, ha contado con la participación de la presidenta provincial, Patricia Navarro; el secretario general, José Ramón Carmona; el vicesecretario de Málaga Productiva, Carlos Conde, y la diputada nacional María del Mar Vázquez.

Estos han trasladado a los representantes del sindicato la necesidad de abordar "de manera urgente" una serie de inversiones y proyectos por parte del Estado para afrontar los retos demográficos y garantizar el desarrollo de Málaga.

Carmona ha valorado el encuentro y ha señalado la movilidad como eje fundamental de trabajo. "Si no mejoramos las conexiones estaremos estrangulando el avance de la provincia", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que "tanto para los trabajadores que ya residen aquí, como para los que se trasladan cada día y aquellos que quieren apostar por Málaga es necesario ofrecer una movilidad solvente, no excluyente y discriminatoria".

En este sentido, ha expresado "la buena acogida" a la propuesta planteada hace unos días por la formación provincial para que el Gobierno suspenda el peaje de la AP-7 como medida temporal mientras se materializa el proyecto del tren de la Costa hasta Estepona, en una primera fase, y su continuidad hasta el Campo de Gibraltar.

"Son cientos los trabajadores que se desplazan cada día hacia sus puestos de trabajo y una provincia como Málaga, que lidera el crecimiento de población a nivel nacional y que se alza como referente económico y de empleo, no puede permitirse contar con la única ciudad del país con más de 100.000 habitantes donde no llega el tren, como es Marbella; discriminación que sufren también Mijas, Estepona, Manilva y el resto de municipios de la Costa del Sol donde no llega el Cercanías", ha manifestado.

De hecho, según datos del INE, Estepona, Marbella y Benalmádena encabezan el crecimiento de población en España, cuyas proyecciones oficiales señalan que la provincia ganará más de 300.000 nuevos habitantes antes de 2035.

Por ello, el secretario general del PP malagueño ha insistido en la necesidad de promover un medio de transporte "público y sostenible no sólo en la Costa occidental sino en todo el Eje mediterráneo andaluz, desde Almería hasta Algeciras, dado el potencial único de este litoral".

Así, ha recordado que la formación política ha hecho público un manifiesto por la movilidad sostenible en la Costa del Sol y el desarrollo del Eje mediterráneo andaluz, llevando a cabo una recogida de firmas para que la sociedad civil se sume y una ofensiva institucional para llevar a los ayuntamientos de la provincia, la Diputación de Málaga, el parlamento andaluz y el Congreso de los Diputados dicha petición.

En esta línea, el secretario general provincial ha insistido en la importancia de que los próximos Presupuestos Generales del Estado reviertan cinco años de abandono inversor en la provincia de Málaga, especialmente en materia de agua y movilidad.

Carmona ha recordado que Málaga se ha convertido "en un gran polo tecnológico y de innovación, liderando la creación de empleo y atrayendo empresas nacionales e internacionales", por lo que ha criticado "la infrafinanciación que lleva sufriendo la provincia por parte del Gobierno central", que lo único que consigue es frenar las aspiraciones de progreso y liderazgo de una provincia como Málaga.

Asimismo, en la reunión con los representantes sindicales el PP de Málaga les ha trasladado su "preocupación" por otros de los temas que más pueden frenar el desarrollo de la provincia como es el agua. "El Gobierno mantiene obras hídricas sin ejecutar en Málaga por valor de 2.000 millones de euros, por lo que debe empezar a actuar tal y como están haciendo el resto de administraciones para afrontar la sequía", ha concluido.