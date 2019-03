PP y OSP aprueban de forma definitiva la ordenanza que permitirá el uso gratuito del transporte urbano de Marbella

Publicado 12/03/2019 15:19:19 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales que integran el equipo de gobierno de Marbella (Málaga), PP y OSP, han aprobado de forma definitiva este martes, en un pleno de carácter extraordinario, la ordenanza que regula el transporte público. Los grupos de la oposición, formada por PSOE, IU y Costa del Sol Sí Puede, se han abstenido.

La entrada en vigor de la ordenanza permite al Ayuntamiento iniciar, en los próximos días, la distribución de las Tarjetas Municipales de Movilidad, títulos con los que los vecinos empadronados en Marbella podrán utilizar de forma gratuita los servicios de transporte urbano cuya gestión dependa del Consistorio.

Las tarjetas se expedirán de forma gratuita para sus titulares. Las tarjetas carecerán de la fotografía del beneficiario por lo que, para evitar su uso fraudulento, los usuarios deberán mostrar al revisor el DNI, NIE o pasaporte, en caso de inspección, ha señalado el concejal de Transporte, Félix Romero, que ha indicado que, hasta el momento, unos 15.000 vecinos han solicitado el abono.

El objetivo del Gobierno local es que los beneficiarios de esta medida puedan utilizar a partir de abril el trasporte público urbano sin abonar el precio del billete.

"Era necesario dar el visto bueno a la ordenanza para poder empezar a expedir ya las tarjetas que habiliten para el uso gratuito del autobús. Esta normativa es una prioridad del Ejecutivo local para poder poner a disposición de la ciudadanía la gratuidad del transporte público en condiciones de igualdad", ha indicado Romero.

El concejal ha señalado que, tras una petición del grupo municipal de IU, el Ayuntamiento ha iniciado negociaciones con la Junta de Andalucía para que los usuarios de las dos líneas que discurren por el término municipal y son competencia del Gobierno regional puedan beneficiarse de la gratuidad del servicio.

El concejal de IU, Miguel Díaz, ha reclamado al Gobierno local que, además de ser gratuito, el servicio sea "de calidad". "Entendemos que la gratuidad puede transformarse en una herramienta fomentar el transporte público, pero si no se cumple con lo fundamental, la calidad, esa tarjeta solo será papel mojado. Si el servicio no es eficiente, puntual, atiende las demandas vecinales o es accesible, por más que sea gratis no será efectivo y no lo usará la ciudadanía", ha señalado.

URBANISMO

Por otra parte, el pleno ha aprobado de forma provisional con el apoyo de PP, OSP y PSOE; la abstención de IU; y el voto en contra de Costa del Sol Sí Puede, la modificación de un artículo de las normas urbanísticas del PGOU que permitirá a los propietarios de naves comerciales e industriales construir entreplantas.

Con este cambio, el porcentaje de ocupación máxima admisible del nuevo espacio construido, fijado inicialmente en un 40 por ciento de la superficie de la planta del local, se eleva al 60 por ciento.

Además, se modifica la altura mínima de la planta inferior, que pasa de cinco metros a 2,5 metros, si que lo que se habilite se destina a uso complementario y no público, ha explicado la concejal de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel. "El único tope será que en una misma manzana las edificaciones en entreplanta no podrán excedan los 5.000 metros cuadrados", ha agregado.

Según la edil, la medida permitirá "dinamizar y modernizar el tejido productivo de la ciudad con una utilización más racional y sostenible del suelo".

Por último, en la sesión extraordinaria celebrada se ha dado luz verde al reparto de los locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de los actos de campaña electoral, así como la determinación de los paneles, infoterminales y banderolas que les corresponde a los distintos grupos políticos para la propaganda de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril.