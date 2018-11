El PP propone más recursos para la detección y atención de alumnado con altas capacidades

Publicado 07/11/2018 14:48:18 CET

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata por el PP de Málaga al Parlamento andaluz y secretaria general provincial, Patricia Navarro, ha informado este miércoles que los populares llevan incluidos en su programa electoral para las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre que haya más recursos para la detección e intervención de alumnado con altas capacidades ante los problemas ocasionados en este segmento por la "deficiente" gestión socialista.

En concreto, en la provincia de Málaga se estima que existen unos 15.000 alumnos cuyas altas capacidades no han sido detectadas, "y se corre el riesgo de que al menos la mitad de ellos se vean abocados al fracaso escolar, no sólo porque no sean detectados, sino porque no son atendidos adecuadamente respecto a sus necesidades", ha señalado Navarro.

Así lo ha manifestado tras mantener un encuentro --acompañada por la vicesecretaria de Acción Social del PP malagueño, Ruth Sarabia-- con representantes de la Asociación malagueña para el apoyo a las altas capacidades, que le han trasladado a los populares que actualmente hay detectados un 0,79 por ciento de alumnos con altas capacidades respecto al total, pero que, según los niveles que estiman los expertos, queda más de un cuatro por ciento por detectar.

"Todo esto ocurre en una comunidad autónoma a cuyos dirigentes socialistas se les llena la boca diciendo que tienen un modelo educativo inclusivo, cuando la realidad es que es expulsivo y no atiende adecuadamente ni esta ni otras muchas necesidades especiales", ha criticado la candidata 'popular'.

Por ello ha lamentado que "lejos de buscar la igualdad, se discrimina; lejos de integrar, se segrega; y se obliga a familias enteras a tener que iniciar un peregrinaje entero de centro educativo en centro educativo, a ver dónde pueden recibir una atención respecto a las necesidades educativas de sus hijos".

La secretaria general de los 'populares' malagueños ha considerado que esta gestión por parte del PSOE al frente del Gobierno andaluz "ahonda en la pérdida constante de talento y excelencia que se ha impuesto tras décadas de socialismo, incapaz de definir protocolos e itinerarios formativos que estimulen y valoren el esfuerzo educativo dentro del aula".

Por todo ello, en el programa electoral del PP andaluz se incluye un apartado especial en el que se solicita que haya mayores recursos para la detección e intervención del alumnado con altas capacidades, "algo que será una realidad si Juanma Moreno alcanza la presidencia de la Junta de Andalucía", ha precisado Navarro.

Asimismo, considera que "no sólo se trata de que haya más recursos materiales, sino también humanos, potenciando la capacitación curricular para atender estos casos, tanto de profesores, como de inspectores de educación, personal directivo y orientadores".

La candidata a la Cámara andaluza ha recordado que actualmente hay centros que pierden líneas educativas por falta de alumnos en algunos cursos. "Debería aprovecharse esta circunstancia para, en vez de eliminar líneas, mejorar la ratio de alumno por aula para que los profesores puedan atender mejor a su alumnado, lo que redunda en las altas capacidades y en otras muchas necesidades educativas que la Junta no está atendiendo", ha concluido.